Nagyszombat megye többletforrást biztosít a menedékhelyeknek és a krízisközpontoknak

Minden nehéz élethelyzetbe került ember megérdemli, hogy hozzájusson a számára nélkülözhetetlen segítséghez. Nagyszombat megye ezért úgy döntött, hogy pénzügyi támogatást nyújt azoknak a szociális szolgáltatóknak, amelyek bevételeiben az állami finanszírozás idén júliustól érvényes változásai váratlan kiesést okoztak. A megye ezzel biztosítja, hogy a szükséglakhatást nyújtó intézmények és menedékhelyek ügyfeleiről 2026 második felében is megfelelően gondoskodjanak.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy a hajléktalan embereket és a válságba került családokat segítő szervezetek rendkívül fontos munkát végeznek. Amikor tudomást szereztünk arról, hogy a finanszírozási szabályok változása veszélyeztetheti a stabil működésüket, azonnal keresni kezdtük a megoldást. Úgy döntöttünk, rendkívüli pénzügyi támogatást biztosítunk számukra, hogy ne kelljen korlátozniuk szolgáltatásaikat, és az intézményekben élők továbbra is biztonságban érezhessék magukat” – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A munka-, szociális és családügyi minisztérium jogszabályainak 2025 végén elfogadott módosításai új finanszírozási rendszert vezettek be. Ez 2026. július 1-jétől a tényleges átlagos kiadások alapján folyósított korábbi hozzájárulást a jogszabályban meghatározott átalánytámogatással váltotta fel.

Az új rendszer következtében Nagyszombat megye több szükséglakhatást biztosító intézményének és menedékhelyének összesen csaknem 43 ezer euró hiányzott volna 2026 második felében. Ezek a szervezetek összesen 134 embernek nyújtanak szállást és szükséges segítséget.

A megye a következő szervezeteknek biztosít többletforrást:

Armáda spásy na Slovensku o. z., amely Galgócon nyújt szociális szolgáltatásokat;

Spolok sv. Jána Almužníka o. z., Jaslovské Bohunicében;

Komunitný dom Esther, Galgócon;

Križovatky n. o., amely a szakolcai Emauzy menedékházban nyújt szociális szolgáltatásokat;

OZ Dobrota sv. Alžbety, amely az alsókorompai Jozefínum női szükséglakhatási intézményt működteti;

Záujmové združenie Rodina, amely a Tamara menedékházban nyújt szociális szolgáltatásokat.

A támogatásnak köszönhetően a szervezetek megkapják a szükséges biztonságot ahhoz, hogy a következő hónapokban is korlátozások nélkül folytathassák küldetésüket.

SZE/Felvidék.ma/TTSK