Nem elég becsomagolni a gyógyszereket – így állítsuk össze az úti patikát

Esti láz a szállodában, rosszullét utazás közben, allergiás reakció egy kiránduláson vagy egy krónikus betegség súlyosbodása akkor is váratlanul érheti a nyaralót, ha vitt magával gyógyszereket. A ZaMED mentőszolgálat ezért arra figyelmeztet, hogy az úti patika ne csupán a bőröndbe tett gyógyszerekből álljon, hanem áttekinthető és könnyen hozzáférhető felszerelés legyen, amely stresszhelyzetben is valódi segítséget nyújt.

Az úti patika összeállításakor az emberek gyakran elsősorban csak annak tartalmára gondolnak. A mentők szerint azonban legalább ilyen fontos, hogy szükség esetén gyorsan hozzá lehessen férni a megfelelő gyógyszerhez. Ezért azt javasolják, hogy a készítményeket két részre osszuk. Az első rész legyen elérhető az utazás során a kézipoggyászban, a nyaralás alatt pedig a kézitáskában vagy a hátizsákban.

„Mindenkinél legyenek ott a rendszeresen szedett gyógyszerei, amennyiben ilyeneket használ. Emellett érdemes fájdalomcsillapítót is magunkkal vinni, különösen hosszú utazás esetén. Ha gyermekekkel utazunk, ne feledkezzünk meg a gyógyszerek gyermekeknek készült változatairól és az adott életkor sajátosságairól sem” – pontosította Patrik Brna mentőápoló, a ZaMED Oktatóközpontjának vezetője.

Az úti patika második része a bőröndben vagy a szálláson is elhelyezhető, és a nyaralás során előforduló általános egészségügyi problémák kezelésére szolgáló, szélesebb felszerelést tartalmazhat.

A gyógyszereket fel kell címkézni és áttekinthetően kell tárolni

Stresszhelyzetben az is gondot okozhat, ha valaki nem találja gyorsan a megfelelő gyógyszert, vagy nem biztos benne, hogy melyiket mire kell alkalmaznia. A mentők ezért nem javasolják, hogy a felirat nélküli tablettákat kozmetikai táskákban vagy közös, jelöletlen dobozokban tartsuk.

A gyógyszereket lehetőleg az eredeti csomagolásukban vigyük magunkkal, vagy egyértelműen tüntessük fel rajtuk a nevüket és az adagolásukat. A rendszeresen szedett készítményekről érdemes rövid listát is készíteni, amely tartalmazza a gyógyszer nevét, adagját és azt, hogy milyen betegség miatt szedi az illető.

„Mentőszolgálati szempontból nagyon fontos, hogy a beteg mellett a lehető leggyorsabban megtudjuk, milyen gyógyszereket szed, milyen betegséggel kezelik, illetve van-e valamilyen allergiája. A gyógyszereket azért is fel kell címkézni, mert válsághelyzetben nem feltétlenül maga a beteg kezeli őket, hanem valamelyik családtagja, a gyermeke, egy ismerőse vagy akár a szállás személyzete. Ha a tabletták egyetlen dobozban, felirat nélkül vannak összekeverve, az zavart okozhat és késleltetheti a segítségnyújtást” – mondta Brna.

Az úti patikát az utazóhoz és az úti célhoz kell igazítani

Egy általános lista segíthet a csomagolásban, de nem minden utazáshoz és minden ember számára szükséges ugyanaz a felszerelés. Másra van szüksége egy kisgyermekes családnak, egy idős embernek, egy allergiás vagy asztmás betegnek, egy szív- és érrendszeri betegségben szenvedőnek, egy hegyi túrázónak vagy egy egzotikus országba utazónak.

A rendszeresen szedett gyógyszereken kívül az úti patikából nem hiányozhatnak az általános akut panaszok kezelésére szolgáló készítmények sem.

„Elsősorban fájdalom- és lázcsillapítóra, hasmenés elleni szerre, valamint az autóban vagy hajón történő hosszú utazás során fellépő hányinger, hányás és ételmérgezés kezelésére szolgáló készítményekre gondolunk. Hasznosak lehetnek a nátha, a köhögés, a torok-, szem- és fülfájás elleni szerek, továbbá a fertőtlenítő, a kisebb sebek ellátásához szükséges eszközök, a lázmérő, a csipesz, a rovarriasztó, a rovarcsípés utáni készítmény, a magas fényvédő faktorú naptej, valamint a napozás vagy leégés utáni bőrápoló szer” – tette hozzá Patrik Brna.

A nyaralás ugyanakkor nem megfelelő alkalom új gyógyszerek kipróbálására. A készítmények kiválasztásáról érdemes még az utazás előtt orvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetni.

Az egészségügyi azonosító akkor is segíthet, ha valaki nem tud beszélni

A mentők szerint az utazási előkészületekhez nemcsak a fizikai úti patikának, hanem a mobiltelefonban elérhető alapvető egészségügyi információknak is hozzá kell tartozniuk.

Az úgynevezett egészségügyi azonosító vagy egészségügyi adatlap az okostelefonokon elérhető egyszerű funkció, amely tartalmazhatja az illető nevét, életkorát, allergiáit, vércsoportját, rendszeresen szedett gyógyszereit, diagnózisait, valamint egy közeli hozzátartozó elérhetőségét.

„Ezek az információk különösen akkor lehetnek fontosak, ha valaki elájul, zavart állapotba kerül, balesetet szenved, nem tud kommunikálni, vagy egyedül van. Az egészségügyi azonosító nem helyettesíti az orvosi dokumentációt vagy a vizsgálatot, de az első fontos információkat megadhatja a környezetének és a mentőknek” – pontosította a szakember.

Az első 24 óra

A mentők emlékeztetnek arra, hogy az úti patika nem arra szolgál, hogy elhalasszuk a szakszerű segítség igénybevételét. Célja, hogy segítsen megtenni az első lépéseket az általános panaszok esetén, illetve áthidalja azt az időt, amíg a beteg orvoshoz jut.

Nem szabad várni, ha az állapot rosszabbodik, tudatzavar, légzési nehézség, súlyos allergiás reakció, mellkasi fájdalom, kiszáradásra utaló tünetek, magas láz, ismétlődő hányás vagy fejsérülés jelentkezik.

„Minden esetben előzetesen tájékozódjunk arról az országról, ahová utazunk. Az Európai Unión belüli utazások során érdemes magunknál tartani az európai egészségbiztosítási kártyát, az utasbiztosító asszisztenciaszolgálatának elérhetőségét, valamint elmenteni a helyi segélyhívó számokat. Egzotikus vagy fejlődő országokba történő utazásnál az úti patikát a helyi egészségügyi kockázatokhoz is hozzá kell igazítani. Ehhez szorosan kapcsolódnak a védőoltások, amelyeket bizonyos országok esetében ajánlanak, és megfelelő idővel az indulás előtt kell beadatni” – figyelmeztetett Patrik Brna, a ZaMED Oktatóközpontjának vezetője.

Nyolcpontos ellenőrzés indulás előtt

Nálam vannak a rendszeresen szedett gyógyszereim, nem csupán a feladott poggyászban? Elegendő gyógyszert vittem egy esetlegesen meghosszabbodó tartózkodásra is? A készítmények eredeti csomagolásban vannak, vagy egyértelműen fel vannak címkézve? Ellenőriztem a lejárati időt? Olyan helyen tárolom őket, ahol nem melegedhetnek túl? Nálam vannak az állapot hirtelen rosszabbodása esetén szükséges gyógyszerek, például allergia vagy asztma esetére? Kitöltöttem az egészségügyi azonosítót a mobiltelefonomban? Elmentettem a biztosító, a helyi egészségügyi intézmény vagy a segélyhívó elérhetőségét?

A ZaMED-ről

A ZaMED mentőszolgálatot 2005-ben alapították. Folyamatos, halaszthatatlan, kórház előtti egészségügyi ellátást biztosít életveszélyes állapotokban, valamint olyan betegségek esetén, amelyek súlyos egészségkárosodáshoz vezethetnek.

Jelenleg 22 szárazföldi mentőegységet működtet a Dunaszerdahelyi, Galántai, Komáromi, Érsekújvári, Lévai, Nagykürtösi és Zólyomi járásban. Évente több mint 25 ezer beteget látnak el, a mentőegységek pedig több mint 1,3 millió kilométert tesznek meg.

A ZaMED keretében Oktatóközpont is működik, amelyben az alapítás óta több mint 720 tanfolyamot tartottak, és több mint 4800 résztvevő vett részt a képzéseken. Az intézmény 2026-ban a Szlovák Köztársaság Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztériumának akkreditációját is megszerezte az egész életen át tartó tanulás területén működő oktatási intézményként.

SZE/Felvidék.ma/ZaMED