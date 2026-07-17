Rekordszámú trópusi éjszakát jegyeztek fel júniusban Szlovákiában

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) rekordszámú trópusi éjszakát regisztrált júniusban. Trópusi éjszakáról akkor beszélünk, amikor a levegő legalacsonyabb hőmérséklete sem csökken 20 Celsius-fok alá. Ez elsősorban Nyugat-Szlovákia meteorológiai állomásain, részben pedig Közép-Szlovákia délnyugati térségében fordult elő – tájékoztatott az intézet a honlapján.

„A pozsonyi Kolibán tizenkét trópusi éjszakát jegyeztek fel. A pozsonyi repülőtéren, a Malý Javorník és a Špaňom Laz meteorológiai állomásokon hét-hét, a Modor település Piesok városnegyedében csillagászati obszervatóriuma mellett működő meteorológiai állomáson, valamint Szenicén és Mohiban öt-öt trópusi éjszaka volt. Pöstyénben, Zsikván és Ógyallán négy trópusi éjszakát regisztráltak” – részletezte az SHMÚ.

Az intézet emlékeztetett arra is, hogy idén június 27-én a pozsonyi Koliba meteorológiai állomáson a levegő legalacsonyabb hőmérséklete rekordot jelentő 26,3 Celsius-fok volt.

„Ez a júniusi legalacsonyabb napi hőmérséklet legmagasabb értéke 1951 óta az SHMÚ meteorológiai mérőhálózatában” – jegyezte meg az intézet.

Ugyanezen a napon a Malý Javorník meteorológiai állomáson 24,9 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet. Ez legalább 1951 óta a hatodik legmagasabb júniusi minimum-hőmérséklet, amelyet az SHMÚ mérőhálózatában feljegyeztek.

A legalacsonyabb léghőmérséklet korábbi országos júniusi rekordját – június 27-éig – a Kuchyňa meteorológiai állomáson mérték.

Az SHMÚ hozzátette, hogy június 29-én is rekordközeli minimum-hőmérsékleteket jegyeztek fel. A pozsonyi Koliba állomáson a hőmérséklet mindössze 25,8 Celsius-fokig csökkent, ami legalább 1951 óta a második legmagasabb júniusi minimumérték.

A Malý Javorník állomáson ezen az éjszakán 25,6 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet. Az intézet szerint ez országosan a harmadik legmagasabb júniusi minimumérték, egyben az adott meteorológiai állomáson valaha feljegyzett legmagasabb júniusi minimum-hőmérséklet.

SZE/Felvidék.ma/TASR