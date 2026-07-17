Tarr Zoltán Gombaszögön: csökken a miniszteri keret, több pénzről döntenek majd szakmai testületek

A Tisza-kormány csökkentené a politikai befolyást a támogatások elosztásában, egyszerűsítené a pályázati rendszert, és nagyobb lehetőséget biztosítana a kisebb civil szervezeteknek – jelentette ki Tarr Zoltán a Gombaszögi Nyári Táborban. A magyar kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterét, a Tisza Párt alelnökét Tokár Géza politológus kérdezte a külhoni magyar szervezetek támogatásának jövőjéről.

Tokár Géza a másfél órás beszélgetés végén, a közönség soraiból két kérdést intézett Tarr Zoltánhoz. Egyrészt arra volt kíváncsi, miért nem önálló államtitkár, hanem helyettes államtitkár foglalkozik a nemzetpolitikával, másrészt a magyarországi forrásokra utalt kisebb külhoni civil szervezetek finanszírozásáról kérdezte a minisztert.

A politológus rámutatott: számos kis szervezet a létbizonytalanság határán működik, ezért különösen érzékenyen érinti őket minden hír, amely a pályázati feltételek vagy a támogatási szabályok átalakításáról szól. Azt kérdezte, kiszámíthatóak maradnak-e például a Bethlen Gábor Alapon keresztül folyósított kisebb támogatások.

Tarr Zoltán válaszában közölte, a támogatáspolitika átalakítása két alapvető célt szolgál: meg akarják szüntetni a politikai vezéreltséget, valamint egyszerűbbé, digitálisabbá és átláthatóbbá kívánják tenni a pályázati folyamatokat.

A tervek szerint nyilvánosan követhetőbbé válnának a döntések, azok módosításai és a támogatások felhasználásáról szóló beszámolók is. A miniszter hangsúlyozta, hogy a változtatások során külön figyelmet fordítanának a kisebb pályázókra és civil szervezetekre, amelyek lehetőségeit tovább szeretnék bővíteni.

Tarr egy konkrét változást is bejelentett: csökkenni fog a közvetlen miniszteri döntéssel felosztható keret, miközben növekszik azoknak a támogatásoknak az aránya, amelyekről kollégiumok és bizottságok döntenek. Ez a gyakorlatban kevesebb egyéni politikai döntést és nagyobb szakmai, testületi felelősséget jelenthet a források elosztásában.

A nemzetpolitikáért felelős tisztség rangjával kapcsolatban Tarr azt mondta, nem lát érdemi különbséget az államtitkári és a helyettes államtitkári beosztás között. Szerinte egy terület jelentőségét nem a tisztség elnevezése mutatja meg, hanem az, hogy a kormány miként kezeli az adott ügyet.

Úgy fogalmazott, a magyarság ügye az egész magyar kormány számára kiemelt jelentőségű. Ennek jeleként említette, hogy Magyar Péter a választás utáni napokban elsőként a határon túli magyar közösségek vezetőivel és képviselőivel találkozott.

Tarr ugyanakkor jelezte: amennyiben a jelenlegi szervezeti megoldásnak bármilyen hátrányos következménye lenne, készek változtatni rajta.

„Nem fogunk kitartani valami mellett csak azért, mert mi mondtuk” – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy a kormány nem tekinti kudarcnak korábbi döntéseinek módosítását.

SZE/Felvidék.ma