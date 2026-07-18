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Kitekintő

Koncertet adnak XIV. Leó tiszteletére a Castel Gandolfo-i pápai rezidencia udvarán

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: MTI/Mario Tomassetti)

A Niccolo Paganini komponálta Polacca, valamint a Vincenzo Bellini szerezte Norma, Luis Bacalov átiratában, csendül fel a Castel Gandolfóban kitűzött koncerten, amelyet a helyi egyházmegye ad XIV. Leó tiszteletére szombat este.

A koncertet Albano egyházmegyéje szervezte a pápa iránti közelség és szeretet jegyében. A zenei eseményt Castel Gandolfo pápai rezidenciája udvarán tartják XIV. Leó jelenlétében.

Vincenzo Viva püspök hangsúlyozta, hogy a térség egyházának és az ott élőknek nagy örömére szolgál, hogy XIV. Leó pápa a nyári heteket az egyházmegyéhez tartozó Castel Gandolfóban tölti.

XIV. Leó, elődjével Ferenc pápával ellentétben, év közben is gyakran használja a Vatikántól alig ötven kilométerre található pápai palotákat, és most júliusban több hetet tölt Castel Gandolfóban.

A szombat este kilenc órakor kezdődő koncerten felcsendül a Niccolo Paganini szerezte Polacca, Marco Rogliano hegedűművész előadásában.

Vincenzo Bellini Norma című művét Rossana Tomassi Golkar hegedűművész adja elő az Oscar-díjas zeneszerző Luis Bacalov zongorára és zenekarra írt adaptációjában. Az előadáshoz a zongorát a Fabbrini-hangszergyűjtemény ajánlotta fel.

A szólistákat az ötvenöt tagú „I Musici di Parma” zenekar kíséri Pier Carlo Orizio karmester vezényletével. A koncertet a Vatikán rádiós, televíziós és internetes csatornái egyenesben közvetítik.

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