Megjelent a Kürtös júliusi száma – változások, fesztiválok és helyi értékek a középpontban

Megjelent a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának közéleti-társadalmi havilapja, a Kürtös júliusi száma. A tartalomból:

Új vezetése van a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának. Mint a címlapon olvasható: „Rendkívüli tisztújító közgyűlést tartott június 26-án Ipolykeszin a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya, mivel a tavaszi választmányi ülésen Lukanényében Kliment Éva, a tavaly megválasztott elnök, egészségi állapotára való tekintettel, bejelentette a lemondását.” A területi választmány új elnöke Dánóci Jaroslav lett.

A havilap röviden összegzi a sikertelen július 4-ei népszavazás járásbeli eredményeit. Augusztus közepén ismét megszervezik a Nagy Ipoly-takarítást, amelynek nyitó sajtótájékoztatóját a nagykürtösi járásbeli Bussán tartották.

A nyári hónapok a falunapok és a fesztiválok időszaka, a járásban pedig már több ilyen közösségi eseményt is megrendeztek. A júliusi lapszám beszámol a jubiláló szederFESZT-ről is. Csábon mérföldkőhöz érkezett a régió egyik legkedveltebb ingyenes zenei és kulturális rendezvénye. A kerek évforduló alkalmából a szervezők egy nappal meghosszabbították a fesztivált, így három napon át minőségi szórakozással, kitűnő zenekarokkal és az eddigi legnagyobb élményparkkal várták a látogatókat – fogalmaz a beszámoló.

A hagyományok, a közösségépítés és a felejthetetlen élmények kerültek középpontba a 26. alkalommal megrendezett inámi Mézfesztiválon. Kőkeszin nagykorúvá vált a Palóc Ételek Fesztiválja.

A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya idén is megtartotta a néphagyományokra épülő Körtefa napközis táborát az ipolynyéki Csemadok-székházban és annak udvarán.

Langallósütést rendeztek Bussán. Dacsókeszin a Csemadok ifjúsági koncertet és családi napot tartott. Elballagtak a kilencedikesek az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskolában.

Folytatódik a járásbeli Csemadok-alapszervezetek bemutatása. A Kürtös legújabb számában az ipolyszécsénykei alapszervezet múltjával és tevékenységével ismerkedhetnek meg az olvasók.

Csáky Károly Bussay Tivadar pápai kamarásról ír. A júliusi lapszámból ezúttal sem hiányzik Balga Zoltán állandó rovata, valamint a kiskertészeti tanácsadó, illetve a könyv- és eseményajánló.

Pásztor Péter/Felvidék.ma