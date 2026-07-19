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Két választókerületre osztják Nagykürtöst az önkormányzati választások előtt

BN
BN
Fotó: velky-krtis.sk

Nagykürtösön a következő önkormányzati ciklusban is 15 képviselő alkotja majd a városi képviselő-testületet, a lakosok azonban ezúttal már csak két, a korábbi három helyett két választókerületben adhatják le szavazataikat.

Erről Marián Balko, a Nagykürtösi Városi Hivatal elöljárója tájékoztatta a TASR hírügynökséget. Mint pontosította, az első számú választókerületnek 5257, a másodiknak pedig 4745 lakosa van.

„Az első választókerület így nyolc, a második pedig hét képviselőt választhat majd”

– magyarázta Balko.

Az önkormányzatokról szóló törvény értelmében a 10 001 és 20 000 közötti lakosságszámú városok képviselő-testülete legalább 13, legfeljebb 19 tagból állhat.

Az elöljáró szerint

a városháza a választókerületek számának háromról kettőre csökkentésével az ombudsman, vagyis a közjogi jogvédő hivatalának észrevételére reagált.

Az összevont önkormányzati és megyei önkormányzati választásokat idén október 24-én, szombaton tartják meg.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

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