Lehoczky Zsuzsát köszöntötték 90. születésnapján a Budapesti Operettszínházban

A Budapesti Operettszínházban ünnepelte 90. születésnapját Lehoczky Zsuzsa, a nemzet színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

Lehoczky Zsuzsát szombat délután ünnepi fogadáson köszöntötte Kiss-B. Atilla, a színház főigazgatója és a teátrum művészei – közölte az intézmény az MTI-vel.

Kiemelték, a Budapesti Operettszínház legendás művésze páratlan életpályát tudhat magáénak, ami egyedülálló a huszadik századi magyar művészvilágban.

Lehoczky Zsuzsa 1936. július 18-án született Szegeden. Tizenegy évesen már a Szegedi Nemzeti Színházban játszott, William Shakespeare Szentivánéji álom című vígjátékában Mustármagot alakította. Pályafutását táncosnőként kezdte Szegeden, 1956-ban egyéves kitérőt tett a kaposvári Csiky Gergely Színházba, majd 1962-ben szerződött az akkori Fővárosi Operettszínházhoz, amelynek azóta is tagja.

Egészen fiatalon lépett fel először táncosként, majd szubrett szerepkörben vált ismertté, később pedig teljesen eltérő szerepekben és műfajokban is fellépett. Primadonnaként, drámai szerepekben és tévéjátékokban egyaránt láthatták a nézők. Ének- és tánckészsége, sajátos humora kiválóan érvényesült szubrettszerepekben, de musicalekben és operettekben egyaránt otthonosan mozgott.

A közönség láthatta a többi között a Csókolj meg, Katám! (Lois), a My Fair Lady (Eliza Doolittle), A mosoly országa (Mi), a Bál a Savoyban (Daisy), a Csárdáskirálynő (Stázi, majd Cecília), a Mágnás Miska (Zsorzsi nagymama), a Lili bárónő (Agatha) vagy a Marica grófnő (Bozsena) című előadásokban. Olyan legendákkal állt egy színpadon, mint Honthy Hanna, Németh Marika, Feleki Kamill, Latabár Kálmán vagy Rátonyi Róbert.

A színpad mellett filmekben (Nyáron egyszerű, Fotó Háber, Szerencsés flótás) és számos tévéjátékban, sorozatban is szerepelt a Patikától a Hello, doki!-ig.

Aktív pályája 1947-től 2021-ig tartott. 2021. szeptember 27-én, 85. születésnapi gáláján búcsúzott a Budapesti Operettszínház közönségétől, akkor azt ígérte, 90. születésnapjára visszatér.

MTI/Felvidék.ma