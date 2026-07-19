Súlyos orvoshiánnyal küzd Nyitra megye, támogatásokkal csábítanák a szakembereket

A Nyitra Megyei Önkormányzat idén is költségvetési támogatásokkal kívánja segíteni az egészségügy fejlesztését. A megyei képviselők még júniusban döntöttek arról, hogy erre a célra több mint 131 ezer eurót különítenek el.

Peter Privalinec, a Nyitra Megyei Hivatal igazgatója tájékoztatása szerint a támogatási program négy területre terjed ki.

„A járóbeteg-ellátás támogatására kiírt pályázat keretében három pályázó részesült támogatásban. Az egészségügyi ellátás biztosítására 11 pályázat érkezett, ezek mindegyikét támogatjuk. A rezidens orvosok lakhatási támogatására, illetve új orvosi praxis létrehozásának ösztönzésére viszont egyetlen pályázat sem érkezett”

– ismertette Privalinec.

A témával kapcsolatban Monika Kolejáková (KDH) megyei képviselő felhívta a figyelmet a Nyitra megyében egyre súlyosbodó orvoshiányra.

„Az elmúlt öt évben 53 rendelő szűnt meg a megyében. Jelenleg 22 olyan orvos dolgozik, aki már betöltötte a 76. életévét, további 61 pedig 71 év feletti. Jelenleg 31 orvos áll szakképzés alatt, közülük azonban tízen éppen szülési vagy gyermekgondozási szabadságon vannak. Ez azt jelenti, hogy ténylegesen mindössze 21 potenciális új orvossal számolhatunk. Eközben a 76 év feletti 22 orvos várhatóan rövid időn belül befejezi a praxisát”

– részletezte.

A járóbeteg-rendelők kedvezőtlen helyzetére Henrich Varga (Tím kraj Nitra) megyei képviselő is felhívta a figyelmet.

„Az Egészségügyi Minisztérium számításai szerint a következő öt évben mintegy 70 új orvosra lenne szükség Nyitra megyében. Ezzel szemben évente csupán három, kivételes esetben öt új orvos érkezik. Ez azt mutatja, hogy nem sikerül elegendő szakembert idevonzanunk. Mit teszünk annak érdekében, hogy hozzánk jöjjenek? Aligha elegendő egy pályázati felhívást közzétenni, majd passzívan várni az érdeklődőket”

– fogalmazott.

Privalinec válaszában hangsúlyozta, hogy a megyei hivatal folyamatos kapcsolatot tart az orvosokkal és a rendelőkkel, valamint minden rendelkezésére álló kommunikációs eszközt igyekszik kihasználni.

„Ha azonban a rezidensek lakhatási támogatására vagy új orvosi praxis létrehozásának támogatására egyetlen pályázat sem érkezik, azon nem tudunk változtatni. Mi biztosítjuk ezt a lehetőséget, de az orvosok részéről nincs rá érdeklődés”

– emelte ki.

Több megyei képviselő is rámutatott arra, hogy a járóbeteg-szakellátásban tapasztalható orvoshiány országos problémának számít.

Farkas Iván, Muzsla polgármestere, Nyitra megyei képviselő, a Magyar Szövetség frakcióvezetője szerint a Nyitra Megyei Önkormányzat évek óta élen jár ezen a területen.

„Az, hogy a megye már évek óta támogatásokkal segíti az orvosokat és a rendelőket, jól mutatja, hogy évekkel megelőztük a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériumát. Ez önmagáért beszél. Ugyanakkor a régiókban valós problémával állunk szemben. A helyzet riasztó, ezért aktívan kell keresnünk az orvosokat, mert néhány éven belül a vidéki térségekben nem lesz, aki ellássa a betegeket”

– figyelmeztetett a megyei képviselő.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk