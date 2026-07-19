Zarándoklat Assisibe, Szent Ferenc halálának 800. jubileumi emlékévében

A Via Mariae Polgári Társulás különleges jubileumi zarándoklatot szervezett Szent Ferenc halálának 800. évfordulója tiszteletére, július első felében. A zarándoklat lelki vezetője a Csicsón élő missziós ferences szerzetes, József atya volt. Velük tartott a Komáromban szolgáló Mária Valéria szerzetesnővér is.

Célba érkezésük után elsőként meglátogatták a Páduai Szent Antal-bazilikát és a Szent Jusztina-bazilikát, majd a La Verna-hegy következett, ahol Assisi Szent Ferenc többször járt, s itt kapta meg a stigmákat.

Cittá di Castello-i városban felkeresték a Szent Veronika kapucinus kolostort, ahol Szent Veronika Giuliani nővér élt, majd a reménytelen ügyek védőszentjének városa Cascia következett, ahol a Szent Rita-bazilikában őrzik a szent szerzetesnő romlatlan testét.

Közép-Olaszország felé tartva nem maradhatott ki Norciában a benedeki regula szerzőjének, Európa fő védőszentjének szentelt Szent Benedek-bazilika megtekintése sem. A hagyomány szerint a szent szülőházának romjaira épült székesegyházat földrengés károsította meg 2023-ban, de az olasz építészeknek köszönhetően rövidesen újranyitották.

Lorettóban járva, nem maradhatott részvétel nélkül a nagy érdeklődést kiváltó hagyományos reggeli zarándokmise a Szent Ház Bazilikában. A bazilika a hagyomány szerint a Szűz Mária názáreti házát őrzi, amelyet a legenda szerint angyalok szállítottak ide a 13. század végén. Lauretumnak nevezték latinul, innen ered a Loreto elnevezés.

Tovább zarándokolva Lanciano település következett, mely több mint 1200 éve a Szent Ferenc nevét viselő szentélyben őrzi a katolikus egyház első és legnagyobb Eucharisztikus csodájának ereklyéit. A legenda szerint a csoda a nyolcadik század közepén következett be, a város Szent Legonziano-nak szentelt templomában, amikor egy szerzetes kételkedésére válaszul a szentmise során az ostya valóban élő hússá, a bor pedig élő vérré változott.

Tovább idultak San Giovanni Rotondó városba, ahol haláláig élt Pio, a stigmatizált szerzetes pap. A szentélyben szentmisét celebrált József atya, majd Pio atya sírjának meglátogatása következett.

Felkeresték a pompeji Rózsafüzér-kegyhelyet, ahol Szent Bartolo Longo olasz ügyvéd a katolicizmushoz való visszatérése után a kegyhely és a hozzákapcsolódó jótékonysági intézmények megalapítójaként vált ismertté.

Következett Nápoly városa, ahol meglátogatták a város főbb templomait, köztük a Nápolyi-dómot. Megcsodáták Szent Januáriusz ereklyéit és a székesegyház főbb részeit, valamint a San Domenico Maggiore-bazilikát. Látták Szent Domonkos celláját, Szent Tarzíciusz ereklyéit. Fekeresték a, a Gesù Nuovo-templomot, a különleges kőhomlokzatot, Szent Giuseppe Moscati szobáit, a Santa Chiara-komplexumot, a bazilikát és a kolostort.

A zarándoklat hatodik napján a garganói Szent Mihály arkangyal-szentély felkeresése, majd Ortonában a Szent Tamás-bazilika meglátogatása is csodálatos lelki élményt jelentett.

A nyolnapos zarándoklat Assisiben csúcsosodott ki. A történelmi város Assisi Szent Ferencnek, a ferences rend alapítójának, Olaszország védőszentjének, és Klárának, a klarisszák alapítójának a szülőhelye. Felkeresték Szent Carlo Acutis sírját is, akit 2025-ben XIV. Leó pápa a Vatikánban szentté avatott.

A csodálatos templomoknak, melyekben az ismert szentek ereklyéi találhatók, különleges kisugárzása van, mint ahogy a közeli Porciunkolának is, a ferences rend bölcsőjeként ismert kis templomnak, mely ma a hatalmas Santa Maria degli Angelit, az Angyalos Boldogasszony-bazilikát foglalja magába. Szent Ferenc itt alapította meg a rendet, és itt is hunyt el 1226-ban.

Az utolsó, nyolcadik napon Città di Castellóban a Szent Klára-kolostorban mutatott be szentmisét József atya, majd a zarándokok hazafelé indultak a zarándoklat végállomására, Komáromba.

A „Gyalogosan zarándokolva Zoboralján és a nagyvilágban” nevű közösségi oldalon Patay Péter, a Nyitra vidéki zarándoklatok szervezője, a Via Mariae Polgári Társulás elnökségi tagja, fényképes beszámolóval szemlélteti a nyolcnapos zarándoklat gazdag programját, szemléltetve Itália történelmi szent helyeit, melyet nyitott szívvel és imádságos lelkülettel járták be.

BK/Felvidék.ma