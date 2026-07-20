A Felvidéken is várják a könyvadományokat a kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek javára

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány Kárpát-medencei könyvgyűjtést indított a kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek részére. Az anyaországi gyűjtőpontok mellett hat felvidéki gyűjtőpont is várja a jótékonysági könyvadományokat.

Mint az alapítvány honlapján fogalmaznak: „A mostani kezdeményezésünkkel a háború sújtotta kárpátaljai és a vajdasági magyar közösség legfiatalabb tagjaihoz szeretnénk eljuttatni minél több új vagy újszerű állapotban lévő könyvet, hogy ezzel is hozzájáruljunk az anyanyelvük ismeretének erősítéséhez, ezáltal is erősítve bennük a magyar identitást.”

Az alapítvány egyik fontos célja, hogy segítsék külhoni testvéreinket. Baráti körük tagjainak segítségével Magyarország számos pontján szerveztek könyvleadó pontokat, a kezdeményezéshez pedig felvidéki gyűjtőpontok is csatlakoztak.

A könyvgyűjtés augusztus 31-ig tart.

A helyszíni szétosztásban a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség lesz az alapítvány segítségére.

Milyen könyveket várnak?

Az akció során gyermekkönyveket és az alapiskolai kötelező olvasmányokat gyűjtik, amelyek 2010 után jelentek meg, és új vagy újszerű állapotban vannak. Amennyiben a felajánlott könyv korábban jelent meg, de hibátlan állapotú, azt is elfogadják.

Nullától tizenegy éves korú gyermekek számára várnak könyveket az alábbi korosztályok szerint:

0–3 éveseknek: leporellók, kartonkönyvek, mondókás könyvek;

3–6 éveseknek: rövid meséket, verseket tartalmazó képeskönyvek;

7–11 éveseknek: mesék, meseregények, kezdő olvasóknak szóló könyvek.

A vajdasági magyar iskolák által javasolt olvasmányok listája ITT található.

A Felvidéken is leadhatók az adományok

A Felvidéken hat gyűjtőpont működik, többségük helyi könyvtár. A könyvadományokat az alábbi helyszíneken lehet leadni:

Ipolyság – Pleva Beáta (+421 915 896 573); Martos – Morva Mátyás (+421 902 084 232); Nána – Valasek Karin (+421 907 656 290); Naszvad – Dobosi Henrietta (+421 949 585 756); Ebed – Páldi Tímea (+421 905 674 775); Szentpéter – Sárközi Anasztázia (+421 919 401 766).

Az Ipolysági Városi Könyvtár közösségi oldalán az alábbi bejegyzéssel hirdetik a jótékonysági akciót: „Ne feledjétek! Könyvadományaitokat még augusztus 31-ig várjuk! Lehet, hogy éppen most pakoljátok át a könyvespolcotokat, vagy helyet csináltok az új olvasmányoknak. Ha akad otthon olyan 2010 után kiadott, jó állapotú mesekönyv vagy általános iskolás kötelező olvasmány, amelyet már nem használtok, gondoljatok a kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekekre is!”

Mint Pleva Beáta, az Ipolysági Városi Könyvtár vezetője a Felvidék.ma megkeresésére elmondta: „Az Ipolysági Városi Könyvtár csatlakozott a Fiatalok a Nemzetért könyvgyűjtő akciójához, hogy együtt segítsünk abban, hogy minél több gyermek anyanyelvén olvashasson. A felajánlásokat könyvtárunkban várjuk.”

Mint megtudtuk, Ipolyságra eddig három ládányi könyvadomány érkezett. Folyamatosan érkeznek az Ipoly menti városba a felajánlott könyvek.

„Egy-egy könyv talán már nem hiányzik a polcodról, valaki másnak viszont egy új történetet, élményt és mosolyt jelenthet”

– fogalmazott a könyvtár vezetője.

A könyvgyűjtésről további információk ITT olvashatók.

Pásztor Péter/Felvidék.ma