Balony büszkesége az ország legszebb fái között – a 126 éves platán versenyben az Év Fája címért

A balonyi óvoda udvarán álló, több mint egy évszázados juharlevelű platán bekerült a 2026-os szlovákiai Év Fája verseny tíz döntőse közé. A monumentális fa nem csupán természeti érték, hanem a település történelmének élő tanúja is: túlélte a kastélypark pusztulását, a háborúkat és a társadalmi változásokat, ma pedig generációk gyermekkorának meghatározó része. A közönség szeptember végéig szavazhat a balonyi platánra.

A balonyi önkormányzat közösségi oldalán arra hívta fel a lakosság és a természetbarátok figyelmét, hogy a község ikonikus fája, a balonyi óvoda udvarán álló juharlevelű platán bekerült a 2026-os szlovákiai Év Fája verseny tíz döntőse közé. A rangos elismerésre a fát a Pro Balony polgári társulás jelölte.

A döntőbe jutás önmagában is jelentős megtiszteltetés, ám az, hogy a csaknem 126 éves platán elnyeri-e az Év Fája címet, már a közönség támogatásán is múlik.

Az utolsó „Erzsébet-fa”

A tekintélyt parancsoló platán története egészen a XIX. század végéig nyúlik vissza.

A fát az egykori Színi Sebő-kúria, később Petőcz-kúria angolparkjában ültették el, mégpedig Erzsébet királyné, azaz Sissi emlékére.

A verseny hivatalos ismertetője szerint a balonyi platán az egykori ún. „Erzsébet-fák” utolsó fennmaradt példánya. Ezeket a fákat országszerte Erzsébet királyné tiszteletére telepítették a XIX. század végén.

Az eredeti kastély és az angolpark az idők során „eltűnt”, a környezet teljesen átalakult. A platán azonban túlélte a történelmi viharokat, a háborúkat és a társadalmi változásokat is, így ma már a település múltjának egyik legfontosabb élő emléke.

Az óvoda ékköve, generációk emlékeinek őrzője

A hajdani kastélypark helyén ma a balonyi óvoda működik, a hatalmas platán pedig az intézmény udvarának meghatározó dísze. Árnyékában gyermekek nemzedékei játszottak és nőttek fel, ezért a fa mára nemcsak természeti ritkasággá, hanem a közösség identitásának is szerves részévé vált.

A balonyi platán méltóságteljes emlékeztetője annak, hogy egy közösség és egy táj ereje abban rejlik, ami képes fennmaradni az idő próbáján. Ezért maradhatott a község büszkesége és a jövő nemzedékeinek is biztos támasza.

A fa méretei is figyelemre méltók: törzsének kerülete közel hét méter, magassága pedig eléri a 20 métert, így a régió egyik legimpozánsabb fájának számít.

Szeptember végéig lehet szavazni

A közönségszavazás július 1-jén indult, és szeptember 30-ig tart. A balonyi platán a döntősök között 3-as sorszámmal szerepel.

A szervezők az idei évben egyszerűsítették a szavazás rendszerét annak érdekében, hogy minden döntős azonos feltételek mellett induljon. Ennek értelmében egy szavazó a verseny teljes időtartama alatt egyetlen alkalommal, egyetlen fára adhatja le voksát.

Szavazni kétféleképpen lehet:

az online szavazólapon, amely az alábbi oldalon érhető el;

vagy eredeti papíralapú szavazólappal, amely a Krásy Slovenska magazin 2026-os nyári (7–8.) dupla számában, illetve a szervezők által közzétett mellékletben található meg.

Nemzetközi megmérettetés is vár a győztesre

Az Év Fája verseny tétje túlmutat az országos elismerésen. A 2026-os szlovákiai győztes 2027-ben Szlovákiát képviselheti az európai Év Fája versenyen, amely a kontinens legkülönlegesebb történettel rendelkező fáit mutatja be.

Emellett a szavazás első három helyezettje professzionális egészségi állapotfelmérésben és szakértői faápolási kezelésben is részesül.

A 2026-os Év Fája verseny győztesét októberben, az ünnepélyes díjátadón hirdetik ki.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma