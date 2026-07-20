Kaliňák indokolatlannak tartja az utódlás kérdésének felvetését a Smer élén

Jelenleg nincs ok arra, hogy Robert Fico utódjáról tárgyaljunk a legerősebb kormánypárt, a Smer élén, hiszen a pártelnök ereje teljében van és nem készül távozni a posztról, jelentette ki Robert Kaliňák belügyminiszter, a párt alelnöke a Joj 24 televízió vasárnapi Politika 24 című vitaműsorában.

„Robert Fico ereje teljében van, a Smer párt politikai célkitűzéseit képviseli, s feltételezem, hogy továbbra is képviselni fogja, és nincs szándékában távozni a posztról. Én természetesen támogatom őt, s indokolatlannak tartom, hogy ez a téma egyáltalán felvetődjön” – hangsúlyozta.

Kijelentette, hogy nem látja magát az utód pozíciójában, az idősebb politikai generációhoz tartozik, mely a fiatalabb generáció fejlődését támogatja. Megismételte korábbi kijelentését, miszerint Robert Ficóval együtt lépett be a politikába, és vele együtt távozik. „Azt hiszem, hogy a felállás jó, folytatnunk kell” – értékelte.

Kaliňák szerint az lenne az ideális, ha Szlovákiában egy erős szociáldemokrácia létezne, amely fel tudna lépni a jobboldali-liberális pártokkal szemben. Nem kívánt azonban találgatásokba bocsátkozni a Hlas-SD párttal való jövőbeni együttműködés vagy újraegyesülés lehetőségeiről, amelyet a Smerből kilépők alapítottak, ezt hipotetikus kérdésnek nevezte. „Program tekintetében közel állunk a Hlashoz, hiszen a Hlas a Smerből alakult, és természetesen bármikor visszatérhet. Ám jelenleg ez nem téma, és nem is mérlegeljük. Független politikájuk van, a saját munkájukat végzik, és a saját eredményeikért dolgoznak” – jelentette ki.

Kaliňák elfogadható választás utáni partnernek nevezte a parlamenten kívüli Republika pártot, amelynek a közvélemény-kutatások szerint nagy esélye van bejutni a parlamentbe.

Elmondása szerint egyetértenek azoknak a hagyományos értékeknek a védelmében, melyek Szlovákia létét meghatározzák, ellentétben más ellenzéki pártokkal, mint például az SaS vagy a Slovensko Mozgalom.

„Aztán vannak olyan kérdések, amelyekben nem kell egyetértenünk, illetve amelyekben bizonyos tekintetben alapvetően eltérő a véleményünk. Ez a későbbiekben párbeszéd kérdése” – fejtette ki a Smer-SD alelnöke. „Ahol közös nevezőt találunk, ott mindenkivel készek vagyunk együttműködni, mert elsősorban Szlovákiáról van szó, nem pedig bárkinek a személyes ambícióiról ” – tette hozzá.

Ami a következő kormányban betöltendő konkrét pozíciókat illeti, szerinte ezek csak találgatások, melyek a választások után válnak jogosan felmerülő kérdéssé. „Minden olyan politikai pártnak, amely eléri az 5%-ot és bejut a parlamentbe, joga van a kormány munkájában való részvételre, és bármely olyan poszt betöltésére, amelyre szakmai szempontból alkalmasnak érzi magát. Aztán majd a koalíciós tárgyalások döntik el, hogy ez lehetséges vagy sem. Természetesen a politikai matematika is meghatározó tényező. Tehát ezt nem lehet előre eldönteni, minden ilyen kérdés nyitott” – szögezte le Kaliňák.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk