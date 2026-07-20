Tizenötmillió oldalnyi új tartalmat tett hozzáférhetővé az Országos Széchényi Könyvtár

Tizenötmillió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé, és elindította Széchényi Híd nevű egységes szolgáltatási felületét az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK).

Az intézmény hétfői közleménye szerint az Elektronikus Periodikaarchívum (EPA) csaknem 6,5 millió oldallal, a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) félmillió oldallal, a MEK+ szolgáltatás hozzávetőleg 7,5 millió oldallal, a Digitális Képarchívum (DKA) 450 ezer képpel, a különgyűjteményi szolgáltatások pedig 35 ezer digitális felvétellel gazdagodtak.

Az EPA gyűjteményébe 2026 első felében több mint hétszáz periodikacím, csaknem félmillió lapszám és mintegy 6,5 millió oldal került. A digitalizált hírlapok a XIX. század közepétől az 1950-es évek elejéig dokumentálják a korszak társadalmi, politikai és kulturális életét.

A bővítésnek köszönhetően Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja, Budapest, a Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, valamint Csongrád-Csanád, Pest, Békés, Komárom-Esztergom, Somogy és Hajdú-Bihar vármegye számos sajtóterméke teljes szöveggel kutathatóvá vált.

Szintén az EPA-ban vált elérhetővé a Magyar Távirati Iroda (MTI) 1945 és 1987 közötti híreinek gyűjteménye, amely önmagában több mint másfél millió oldallal gazdagította az adatbázist.

A MEK állománya főként közkincsjellegű dokumentumokkal bővült, köztük Szabó Károly (1824-1890) Régi Magyar Könyvtár című bibliográfiájának első kötetében szereplő, 1531 és 1711 között megjelent magyar nyelvű művek csaknem 1300 tételével.

A MEK+-ban a szerzői jogvédelem alatt álló művek a hatályos szabályozásnak megfelelően zárt láncon, felhőszolgáltatásként olvashatók az ország mindazon könyvtáraiban, amelyek igényt tartanak erre.

A Copia felületén elérhetővé váltak többek között Erkel Ferenc István király című operájának kottái, Kurtág György kéziratai, Jókai Mór A jövő század regénye című művének kézirata.

Bővült a Nevezetes apróságok grafikai plakátgyűjteménye, a Hangtár hanglemezállománya, valamint a Fotótér történeti fényképtára is.

A Széchényi Híd nevű új szolgáltatásnak köszönhetően a nemzeti könyvtár gyűjteményei már egyetlen keresőfelületen keresztül hozzáférhetők. A fejlesztés lehetővé teszi az egyablakos, szűrési és összetett keresési lehetőségekkel támogatott böngészést.

A rendszer egységes belépési pontot biztosít a nemzeti könyvtár digitális tartalmaihoz és katalógusaihoz, így a felhasználóknak már nem kell azt mérlegelniük, hogy egy adott dokumentumot vagy információt melyik adatbázisban érdemes keresniük.

MTI/Felvidék.ma