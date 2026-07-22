A biztonsági tanács összehívását kéri az ellenzék az orosz kibertámadás miatt

Az ellenzéki PS, Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, a Népért) parlamenti képviselő és a parlamenten kívüli Demokrati felszólította Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnököt, hogy az orosz kibertámadások miatt hívja össze az ország biztonsági tanácsát.

A PS szerint a legutóbbi támadás a kritikus infrastruktúra, a hadiipar, az energetikai és az autóipar ellen irányult. „És ez nem az első eset” – mondta Peter Bátor, a PS hírszerzési szakértője. A mozgalom és Remišová felszólítja Juraj Blanár (Smer-SD) külügyminisztert, hogy kéresse be az orosz nagykövetet, és követeljen magyarázatot.

„És azonnal le kell állítani az orosz katonai attasé akkreditálási folyamatát”

– tette hozzá a PS.

„Az oroszok támadják az állam kritikus infrastruktúráját, mi pedig tényleg akkreditálni akarunk valakit az országban, aki éppen ezért felel? Így néz ki a szuverén szlovák diplomácia?”

– tette fel a kérdést Bátor.

„Igazolták a hackertámadásokat, de a miniszterelnök hallgat. Felszólítjuk Ficot, hogy szakítsa meg a szabadságát, és azonnal hívja össze a biztonsági tanácsot. Nyilvánvaló, hogy ha Oroszország akarja, megbéníthatja az egészségügyet, a közlekedést, az energetikai rendszert. Az embereknek joguk van tudni, milyen intézkedéseket tett a kormány, hogy ezt megakadályozza”

– mondta Ján Hargaš (PS) parlamenti képviselő. Ivan Korčok, a PS alelnöke szerint az állam tétlenkedése ilyen helyzetben fenyegetést jelent az ország biztonságára.

Remišová volt informatikai miniszter is bírálja a kormányt, amiért hallgat a rendkívül súlyos kibertámadásokról.

„Szlovákia kifinomult orosz titkosszolgálati támadások célpontja, Fico meg hallgat. Az embereknek választ kell kapniuk arra, mekkora a kár, és hogy foglalkozik-e egyáltalán ezzel a fenyegetéssel a kormány. A hallgatás teljesen elfogadhatatlan, amikor ilyen súlyos biztonsági incidensről van szó”

– jelentette ki Remišová.

A külügy megerősítése, hogy Szlovákia egy elit orosz hekkercsoport célpontjává vált. A Demokrati szerint súlyos biztonsági incidens történt. Nem egy szokványos kibertámadásról, hanem az állam biztonsága elleni támadásról van szó.

A Demokrati felszólítja a kormányt,

haladéktalanul egyeztesse a további intézkedéseket a NATO-val és uniós partnereivel, mert az ilyen kibertámadásokra közös és összehangolt választ kell adniuk a szövetségeseknek.

Szlovákia csatlakozott az Európai Unió július 13-án elfogadott közös nyilatkozatához, amelyben elítélik Oroszország régóta tartó káros kibertevékenységét – tájékoztatta a külügyminisztérium a TASR hírügynökséget. A külügy támogatta továbbá az ilyen tevékenységekben résztvevő személyekkel és szervezetekkel szembeni uniós szankciók elfogadását. A tárca hozzátette, a Szlovákia területén történt incidensekkel kapcsolatos konkrét technikai információk az illetékes hatóságok hatáskörébe tartoznak.

Richard Raši (Hlas-SD) házelnök kedden a sajtó kérdésére közölte, eddig sem indítványozta a parlament rendkívüli ülésének összehívását az orosz kibertevékenység miatt. A külügyminisztérium úgy nyilatkozott a TASR hírügynökségnek, hogy rendkívül komolyan veszi az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) 16. számú kiberközpontjához köthető tevékenységeket.

TASR/Felvidék.ma