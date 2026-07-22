A felvidéki magyarok hírfogyasztási szokásait vizsgálták

A felvidéki magyarok hírfogyasztási és médiahasználati szokásairól végzett hiánypótló kutatási eredményeket a Gombaszögi Nyári Táborban mutatták be először.

A rendezvényen Szabó Tibor, a Pro Hungarica Communitate elnöke köszöntötte a résztvevőket, és röviden bemutatta a szervezet tevékenységét. Mint elmondta, a civil szervezetet azzal a céllal alapították, hogy a felvidéki magyarság helyzetére vonatkozó legtöbb információt összegyűjtsék, feldolgozzák, és a működő civil, szakmai és érdekvédelmi szervezetek rendelkezésére bocsássák.

Az elmúlt félévben több fontos témában is végeztek felméréseket, többek között a megyei és helyi önkormányzatok munkájának megítéléséről, a felvidéki magyar oktatási rendszer helyzetéről, valamint a társadalmi elégedettségről és a politikai viszonyokról.

A most bemutatott kutatás középpontjában az állt, hogy a felvidéki magyarok milyen forrásokból tájékozódnak, milyen hírek iránt érdeklődnek, mely médiaplatformokat használják, és mennyire bíznak az általuk fogyasztott hírekben.

A szlovákiai magyar hírforrásokban bíznak leginkább a felvidéki olvasók

A kutatás eredményeit Rákóczi Krisztián politológus ismertette. Elmondása szerint a felmérés egy 2400 fős, reprezentatív mintán alapult. Az adatfelvétel személyes megkereséssel, magyar nyelven történt, kvótás mintavétellel, amely során a kutatók településenként meghatározták a megkérdezettek korcsoport, nem és iskolai végzettség szerinti összetételét. Az eredmények alapján a felvidéki magyarok jelentős része rendszeresen követi a híreket: 38 százalékuk naponta többször, 26 százalékuk pedig naponta legalább egyszer tájékozódik. A hírfogyasztás gyakorisága ugyanakkor erősen összefügg az életkorral. Míg a 18–29 éves korosztály 45 százaléka fogyaszt naponta legalább egyszer híreket, addig a 65 év felettiek körében ez az arány meghaladja a 80 százalékot.

A felmérés azt is vizsgálta, milyen témák érdeklik leginkább a közösséget: a válaszadók elsősorban a szlovákiai magyarokról szóló hírek iránt érdeklődnek, 55 százalékuk jelezte, hogy nagyon vagy inkább nagyon érdeklik az ilyen tartalmak.

A szlovák belpolitikával kapcsolatos hírek iránti érdeklődés ennél jóval alacsonyabb, míg a magyarországi politikai hírek a kettő között helyezkednek el. A hírfogyasztás elsődleges nyelve egyértelműen a magyar, ugyanakkor jelentős azok aránya is, akik szlovák nyelvű médiumokból tájékozódnak, hiszen a válaszadók 29 százaléka elsősorban szlovák médiumokat, illetve szlovák nyelvű hírtartalmakat is fogyaszt.

Az idősek a tévéből, a fiatalok a Facebookról és TikTokról tájékozódnak a Felvidéken

A platformok közül továbbra is a televízió számít a legelterjedtebb hírforrásnak, a megkérdezettek 71 százaléka említette, hogy televízióból is tájékozódik. Ezt szorosan követi a Facebook 61 százalékkal, a rádió 43, az online hírportálok pedig 36,5 százalékos említési arányt értek el. A nyomtatott sajtó 18 százalékkal szerepelt, míg a TikTok, az Instagram és a YouTube 13 és 15 százalék közötti említési gyakoriságot mutatott. Ha azonban azt vizsgáljuk, melyik az elsődleges hírforrás, a televízió 37,2 százalékkal áll az élen, a Facebook pedig 33 százalékkal követi.

A korosztályok között ugyanakkor jelentős különbségek mutatkoznak, hiszen a 30 év alattiak körében a Facebook a legfontosabb hírforrás, amelyet a válaszadók 46 százaléka jelölt meg, ezt a TikTok 18, az Instagram pedig 14 százalékkal követi.

A 65 év felettiek körében ezzel szemben a televízió dominál: 66 százalékuk ezt jelölte meg elsődleges hírforrásként, míg a rádió 17, a Facebook pedig 9 százalékon áll.

Ismertették a szlovákiai magyarok médiatérképét és hírportál-ismertségét

A kutatás a felvidéki magyar nyelvű hírportálok ismertségét is részletesen vizsgálta. A felmérés során a kutatók először arra kértek választ, hogy a résztvevők spontán módon mely hírportálokat tudják megnevezni, majd egy előre összeállított listát is felolvastak, amely alapján a válaszadók további portálokat is megjelölhettek.

A Felvidék.ma a válaszadók 7,7 százalékának spontán említésében szerepelt, amikor azonban a kutatók felolvasták a hírportálok listáját, további 37,6 százalék említette a portált.

Ez alapján a Felvidék.ma a felvidéki magyar közösség körében jelentős ismertséggel rendelkezik, és a harmadik legismertebb magyar nyelvű felvidéki hírportál.

A kutatásban az Új Szó és a Paraméter ért el jelentős ismertségi adatokat: a Paramétert a válaszadók 23 százaléka spontán módon említette, további 35 százalék pedig a felolvasott listáról ismerte fel, míg az Új Szó esetében 18 százalékos volt a spontán említési arány, és 39 százalék említette a portált a lista alapján. A szlovák nyelvű hírportálok között az Aktuality vezetett, míg a nyomtatott sajtótermékeket fogyasztók körében az Új Szó bizonyult a legolvasottabb lapnak. A televíziós hírműsorok között a kutatás időszakában a TV2 Tények című műsora bizonyult a leggyakrabban követett hírműsornak, ezt szlovák és magyarországi csatornák híradói követték.

Mindössze a felvidéki magyarok három százaléka bízik vakon a hírekben

A kutatás egyik legfontosabb és legelgondolkodtatóbb tanulsága a hírekbe vetett bizalom rendkívül alacsony szintje. A válaszadók mindössze 3 százaléka mondta azt, hogy teljes mértékben megbízik az általa fogyasztott hírekben, további 35 százalék pedig inkább bízik bennük. Ezzel szemben 41 százalék inkább nem bízik, 16 százalék pedig egyáltalán nem bízik a hírekben.

A különböző médiatípusok közül a szlovákiai magyar média élvezte a legnagyobb bizalmat, ötfokozatú skálán közel 3-as átlagértékkel, míg a magyarországi média 2,7-es, a szlovák nyelvű média pedig 2,5 körüli értéket ért el, miközben a közösségi média iránti bizalom szintén hasonlóan alacsony volt.

A felvidéki magyarok 66 százaléka találkozik rendszeresen álhírekkel

A válaszadók jelentős része úgy érzi, hogy gyakran találkozik hamis vagy félrevezető hírekkel: a megkérdezettek 19 százaléka szerint nagyon gyakran, közel 50 százaléka szerint pedig gyakran találkozik ilyen tartalmakkal, és mindössze 3 százalékuk mondta azt, hogy soha nem találkozik álhírekkel.

HE/Felvidék.ma

