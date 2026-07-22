A lakosság tájékoztatását követeli a kormánytól a KDH a kibertámadások ügyében

Az ellenzéki KDH felszólította a kormányt, hogy sürgősen és teljesen nyíltan tájékoztassa a lakosságot és a parlamentet az orosz hekkerek Szlovákia elleni támadásairól – tájékoztatta a TASR-t Mario Marcinek, a KDH kommunikációs osztályának munkatársa.

„Az Európai Unió egyértelműen felsorolta, milyen tevékenységeket folytatnak az orosz titkosszolgálatok, és hogy Szlovákia is a megtámadott országok között van. Emellett az ezért felelős személyek és szervezetek ellen szankciókat fogadott el. Ezért a szlovák kormány nem tehet úgy, mintha csak egy lényegtelen vagy tisztázatlan esetről lenne szó” – jelentette ki Branislav Škripek, a parlament európai ügyekért felelős bizottságának KDH-s tagja.

Hozzátette,

Juraj Blanár (Smer-SD) külügyminiszternek választ kell adnia arra, milyen információk vannak a kormány birtokában, mióta tud a hekkertámadásokról, és milyen diplomáciai válaszlépéseket tesz.

A KDH hangsúlyozza: a lakosságnak joga van tudni, mekkora kiterjedésűek voltak a kibertámadások, mik lehetnek a következmények, és milyen intézkedéseket tett az állam a saját rendszerei és polgárai védelmében.

„Tudnunk kell, hogy hozzáfértek-e érzékeny adatokhoz, hogy időben felfedezte-e az állam a támadásokat, és megtett-e mindent a további kiberbehatolások ellen” – tette hozzá František Majerský, az SIS-t felügyelő parlamenti különbizottság KDH-s tagja.

Az ellenzéki PS, Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí) parlamenti képviselő és a parlamenten kívüli Demokrati kedden (július 21.) felszólította Robert Fico (Smer-SD) kormányfőt, hogy az orosz kibertámadások miatt hívja össze az ország biztonsági tanácsát, Juraj Blanár (Smer-SD) külügyminisztert pedig arra, hogy kéresse be az orosz nagykövetet, és követeljen magyarázatot. Richard Raši (Hlas-SD) házelnök azt mondta, keddig senki sem indítványozta a parlament rendkívüli ülésének összehívását az orosz kibertevékenység miatt.

A külügyminisztérium úgy nyilatkozott a TASR hírügynökségnek, hogy rendkívül komolyan veszi az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) 16. számú kiberközpontjához köthető tevékenységeket. A támadás feltehetően a kritikus infrastruktúra, a hadiipar, az energetikai szektor és az autóipar ellen irányult.

TASR/Felvidék.ma