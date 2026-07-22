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Augusztus 19. és 23. között rendezik meg a Szent István Napokat Esztergomban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Melocco Miklós: István megkoronázása, részlet, esztergomi bazilika mellett (Fotó: Wikipédia)

Esztergomban augusztus 19. és 23. között rendezik meg Szent István Napokat az Erzsébet parkban. Az idén ötnapos programsorozat minden eseménye ingyenesen látogatható – közölték az MTI-vel a szervezők.

A fesztivál színpadán az ország ismert előadói váltják egymást. Fellép a Bikini, a Budapest Bár, a Csík Zenekar, Keresztes Ildikó, Varga Miklós és a Band, a Kormorán, A GRUND – Vígszínházi Fiúzenekar, valamint a Dívák.

A nagyszínpadi koncertek mellett kulturális előadások, családi és gyermekprogramok, kézműves vásár, valamint gazdag gasztronómiai kínálat várja a látogatókat.

A legkisebbeket bábszínházi előadások, interaktív zenés műsorok, mesejátékok, Park Mozi, légvár, arcfestés és zsonglőrprogramok szórakoztatják. A gyermekprogramok között a Magyar Népmese Színház, a Kabóca Bábszínház, a Csillangó Meseműhely, a Kolompos Együttes és a Bóbita Zenekar előadásai is helyet kapnak.

A vásárban térségi alkotók kínálják egyedi portékáikat, míg a gasztroudvar változatos ízekkel járul hozzá a fesztiválhangulathoz – írták a szervzők, hozzátéve, hogy a részletes program az eszin.visitesztergom.hu oldalon érhető el.

MTI/Felvidék.ma

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