Felvidéki művészek alkotásai is helyet kaptak a salgótarjáni Városháza Galériában

Felvidéki művészek tűzzománc alkotásai is láthatók a Salgótarjáni Polgármesteri Hivatal épületében kialakított Városháza Galériában. Az új kiállítótérben magyarországi művészek mellett a felvidéki Kutak Adrienn és Szilva Emőke egy-egy alkotása is helyet kapott, amelyek a következő két évben lesznek megtekinthetők.

A július közepén megnyílt kiállításon a Salgótarjánban működő tűzzománc-művészeti alkotótábor résztvevőinek munkáit mutatják be.

Kutak Adrienn, az Ipolyságon élő és alkotó keramikus iparművész portálunknak elmondta: immár több éve visszatérő résztvevője a salgótarjáni tűzzománc-szimpóziumnak, ahol elsajátította az alkotási technika alapjait. Idén is részt vett a nemzetközi szimpóziumon, emellett a nyár elején megrendezett tűzzománc-művészeti alkotótáborban is jelen volt.

Mint elmondta, az alkotótáborban elsősorban képzőművészeti tanárok vettek részt.

A résztvevők többsége Salgótarjánból és környékéről érkezett, hozzájuk csatlakozott a két felvidéki képzőművész. A kiállításon mindkét felvidéki alkotó egy-egy műve szerepel.

A megnyitón Gedeon Hajnalka és Gergely Judit, az alkotótábor szervezői ismertették a kiállítás anyagát. A galéria küldetéséről Kreicsi Bálint, Salgótarján polgármestere szólt.

A Salgótarjáni Polgármesteri Hivatal első emeletén kialakított Városháza Galéria célja, hogy láthatóvá tegye mindazt a szépséget, értéket és gondolatot, amely Salgótarjánban születik. Az új kiállítótér első tárlata a helyi tűzzománc-művészeti alkotótáborokban készült alkotásokat mutatja be.

A salgótarjáni Wamsler gyár által patronált művészeti alkotótábornak jelentős múltja van a városban.

A reprezentatív tárlat az elmúlt években az alkotótáborban készült művekből válogat, amelynek szakmai hátterét a helyi tűzhelygyár biztosította.

A megnyitón elhangzott: a tárlat a kortárs magyar zománcművészetbe enged betekintést, amelynek kezdetei a zománcgyárakhoz kötődnek. Salgótarjánban erre az ipari bázisra, az egykori Tűzhelygyár támogatására és a művészek munkájára épültek az alkotótáborok.

A galéria létrehozásával kapcsolatban kiemelték: a kiállítótér kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy a város nemcsak gazdag örökséggel, hanem élő, jelenkori kulturális értékekkel is rendelkezik.

A Városháza Galéria a professzionális képzőművészek mellett az amatőr alkotók számára is lehetőséget biztosít műveik bemutatására.

Pásztor Péter/Felvidék.ma