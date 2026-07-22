Nem kampány, hanem valódi párbeszéd – a bizalomra épít a fiataloknál Gubík László

A Gombaszögi Nyári Tábor idén sem csupán kulturális és közösségi találkozóhely volt, hanem olyan fórum is, ahol a felvidéki magyar közélet szereplői közvetlenül találkozhattak a fiatal generációval. Mint arról portálunk korábban beszámolt, a Magyar Fiatalok Szövetsége (MAFISZ) által szervezett Szólj be a pártelnöknek! című beszélgetésen Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke közel két órán keresztül válaszolt a résztvevők kérdéseire.

A fórum azonban túlmutatott egy politikai kérdezz-feleleken: azt mutatta meg, hogy a személyes párbeszédnek ma is van ereje, és hogy a fiatalok nem közömbösek saját közösségük jövője iránt.

Az elmúlt években sok szó esett arról, hogy a fiatalokat egyre nehezebb megszólítani közéleti kérdésekben. Gombaszögön azonban ennek éppen az ellenkezője rajzolódott ki. A kocsmaterasz hamar megtelt, a kérdések többségét egyetemisták és fiatal értelmiségiek tették fel, ráadásul nem könnyed vagy általános felvetésekkel érkeztek.

A Magyar Szövetség parlamenti esélyeitől kezdve a Progresszív Szlovákiával való tárgyalásokon, a magyarországi politikai kapcsolatokon és a párt belső folyamataiig számos érzékeny téma került szóba, miközben a résztvevőket az is érdekelte, hogyan képzeli el a párt a fiatalok szerepét és a közösség jövőjét.

Éppen ez adta a beszélgetés hitelességét. Nem előre egyeztetett kérdések hangzottak el, nem maradtak érintetlenül a kényes témák sem.

Gubík László több alkalommal hangsúlyozta, hogy

a politikának nem szabad elbújnia a közösség elől.

Ahogyan fogalmazott: nincsenek tabutémák és nincsenek fel nem tehető kérdések. Egy politikus feladata az, hogy nyíltan kiálljon az emberek elé, és őszinte párbeszédet folytasson velük akkor is, ha a felvetések kényesnek vagy kellemetlennek tűnnek.

A fórum első perceitől ezt a szemléletet tükrözte a hangulat is. A pártelnök arra biztatta a jelenlévőket, hogy ne a közösségi oldalakon fogalmazzák meg kritikáikat, hanem személyesen mondják el véleményüket. Szerinte a közösséget nem a személytelen üzenetváltások, hanem a szemtől szemben folytatott, őszinte beszélgetések viszik előre. Ez a gondolat végigkísérte az egész rendezvényt, amelynek során valóban olyan kérdések kerültek napirendre, amelyek a felvidéki magyar közösség jelenét és jövőjét egyaránt érintik.

A válaszokból több visszatérő üzenet is kirajzolódott.

Gubík László többször beszélt arról, hogy

a Magyar Szövetség csak akkor lehet sikeres, ha képes megszólítani a teljes felvidéki magyar közösséget, és nem kizárólag egy-egy világnézeti csoportot.

Ennek megfelelően a fiatalok felé is azt az üzenetet fogalmazta meg, hogy szükség van szakértelmükre, ötleteikre és közéleti aktivitásukra. Felidézte azt is, hogy az egyesített magyar pártok történetének legfiatalabb pártelnökeként különösen fontosnak tartja:

a felkészült fiatalok előtt nyitva álljanak a kapuk, hiszen a közösség jövője csak új generációk bevonásával építhető.

Ez a nyitottság nem csupán ezen az egy fórumon jelent meg. A tábor során Gubík László több rendezvényen is találkozott fiatalokkal. Nemrégiben portálunknak úgy nyilatkozott, hogy a gombaszögi találkozások az elmúlt évek egyik legjobb hangulatú fórumaiként maradnak meg benne, mert ritkán adatik meg, hogy ennyi felkészült, gondolkodó fiatal ilyen aktívan kapcsolódjon be egy politikai eszmecserébe.

Külön figyelmet érdemel a Magyar Fiatalok Szövetségének megalakulása is. A Szólj be a pártelnöknek! ugyanis nem a Magyar Szövetség rendezvénye volt, hanem egy újonnan létrejött fiatal szervezeté, amely már első nagyobb eseményével azt jelezte: a fiatalok nem csupán hallgatói, hanem szervezői és alakítói is kívánnak lenni a felvidéki magyar közéletnek.

Portálunk egy olyan fiatalt is megszólított, aki részt vett a szóban forgó fórumon, beszélgetésen. Elmondása szerint ő maga eredetileg arra számított, hogy inkább az idősebb korosztály tölti majd meg a kocsmateraszt, ehhez képest meglepetésként érte a sok egyetemista és fiatal jelenléte. Úgy látta, hogy a kérdések jelentős részét éppen ők tették fel, méghozzá aktuálpolitikai témákban, amelyekre Gubík László érdemi válaszokat adott.

Megfogalmazása szerint

a beszélgetés végére oldódott több résztvevő kezdeti szkepticizmusa is, különösen a Progresszív Szlovákiával folytatott tárgyalások kapcsán, és összességében pozitív légkör alakult ki.

Talán éppen ez volt a délután egyik legfontosabb tanulsága. A fiatalok nem udvariasságból ültek be a beszélgetésre, és nem is kész válaszokat vártak. Kérdeztek, vitatkoztak, olykor kétkedtek is, de végig nyitottak maradtak az érvekre. A párt jövőjén és a személyi kérdéseken át egészen a felvidéki magyarság jövőképéig számos érzékeny téma került terítékre.

Gubík László nem tért ki a kellemetlen kérdések elől, hanem részletesen megindokolta álláspontját, ami érezhetően hozzájárult a beszélgetés nyitott, konstruktív légköréhez.

Érveit nem kész panelekre, hanem párbeszédre építette. A közvetlen hangvétel és a vitára való nyitottság kedvező fogadtatásra talált a résztvevők körében, akik a beszélgetés végéig aktív érdeklődéssel követték az eszmecserét.

Az általunk megszólaltatott fiatal arra is felhívta a figyelmet, hogy a fórum egyben a MAFISZ sikeres bemutatkozása is volt, amelynek célja a fiatalok közéleti és társadalmi szerepvállalásának erősítése.

A gombaszögi fórum természetesen nem oldotta meg a felvidéki magyar közösség problémáit. Nem is ez volt a feladata.

Sokkal inkább azt bizonyította, hogy létezik igény a nyílt párbeszédre, és hogy a fiatal generáció nem elfordulni akar a közélettől, hanem kérdezni, vitatkozni és válaszokat keresni.

Egy olyan közösség számára, amelynek jövője nagyrészt azon múlik, sikerül-e megszólítani a következő nemzedéket, ez önmagában is fontos üzenet.

Hiszen mint tudjuk, a politika hosszú távon nem pusztán programokból és kampányokból áll. A bizalom sokszor ott kezdődik, amikor egy politikus vállalja a kényes kérdéseket is, a fiatalok pedig élnek a lehetőséggel, hogy ezeket személyesen feltegyék. Gombaszögön pedig éppen ez történt…

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma