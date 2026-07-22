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Nem kampány, hanem valódi párbeszéd – a bizalomra épít a fiataloknál Gubík László

Nyílt kérdések, őszinte válaszok...

Bartalos Nikolas
Bartalos Nikolas
Fotó: HE/Felvidék.ma

A Gombaszögi Nyári Tábor idén sem csupán kulturális és közösségi találkozóhely volt, hanem olyan fórum is, ahol a felvidéki magyar közélet szereplői közvetlenül találkozhattak a fiatal generációval. Mint arról portálunk korábban beszámolt, a Magyar Fiatalok Szövetsége (MAFISZ) által szervezett Szólj be a pártelnöknek! című beszélgetésen Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke közel két órán keresztül válaszolt a résztvevők kérdéseire.

A fórum azonban túlmutatott egy politikai kérdezz-feleleken: azt mutatta meg, hogy a személyes párbeszédnek ma is van ereje, és hogy a fiatalok nem közömbösek saját közösségük jövője iránt.

Az elmúlt években sok szó esett arról, hogy a fiatalokat egyre nehezebb megszólítani közéleti kérdésekben. Gombaszögön azonban ennek éppen az ellenkezője rajzolódott ki. A kocsmaterasz hamar megtelt, a kérdések többségét egyetemisták és fiatal értelmiségiek tették fel, ráadásul nem könnyed vagy általános felvetésekkel érkeztek.

A Magyar Szövetség parlamenti esélyeitől kezdve a Progresszív Szlovákiával való tárgyalásokon, a magyarországi politikai kapcsolatokon és a párt belső folyamataiig számos érzékeny téma került szóba, miközben a résztvevőket az is érdekelte, hogyan képzeli el a párt a fiatalok szerepét és a közösség jövőjét.

Éppen ez adta a beszélgetés hitelességét. Nem előre egyeztetett kérdések hangzottak el, nem maradtak érintetlenül a kényes témák sem.

Gubík László több alkalommal hangsúlyozta, hogy

a politikának nem szabad elbújnia a közösség elől.

Ahogyan fogalmazott: nincsenek tabutémák és nincsenek fel nem tehető kérdések. Egy politikus feladata az, hogy nyíltan kiálljon az emberek elé, és őszinte párbeszédet folytasson velük akkor is, ha a felvetések kényesnek vagy kellemetlennek tűnnek.

Fotó: HE/Felvidék.ma

A fórum első perceitől ezt a szemléletet tükrözte a hangulat is. A pártelnök arra biztatta a jelenlévőket, hogy ne a közösségi oldalakon fogalmazzák meg kritikáikat, hanem személyesen mondják el véleményüket. Szerinte a közösséget nem a személytelen üzenetváltások, hanem a szemtől szemben folytatott, őszinte beszélgetések viszik előre. Ez a gondolat végigkísérte az egész rendezvényt, amelynek során valóban olyan kérdések kerültek napirendre, amelyek a felvidéki magyar közösség jelenét és jövőjét egyaránt érintik.

A válaszokból több visszatérő üzenet is kirajzolódott.

Gubík László többször beszélt arról, hogy

a Magyar Szövetség csak akkor lehet sikeres, ha képes megszólítani a teljes felvidéki magyar közösséget, és nem kizárólag egy-egy világnézeti csoportot.

Ennek megfelelően a fiatalok felé is azt az üzenetet fogalmazta meg, hogy szükség van szakértelmükre, ötleteikre és közéleti aktivitásukra. Felidézte azt is, hogy az egyesített magyar pártok történetének legfiatalabb pártelnökeként különösen fontosnak tartja:

a felkészült fiatalok előtt nyitva álljanak a kapuk, hiszen a közösség jövője csak új generációk bevonásával építhető.

Ez a nyitottság nem csupán ezen az egy fórumon jelent meg. A tábor során Gubík László több rendezvényen is találkozott fiatalokkal. Nemrégiben portálunknak úgy nyilatkozott, hogy a gombaszögi találkozások az elmúlt évek egyik legjobb hangulatú fórumaiként maradnak meg benne, mert ritkán adatik meg, hogy ennyi felkészült, gondolkodó fiatal ilyen aktívan kapcsolódjon be egy politikai eszmecserébe.

Fotó: HE/Felvidék.ma

Külön figyelmet érdemel a Magyar Fiatalok Szövetségének megalakulása is. A Szólj be a pártelnöknek! ugyanis nem a Magyar Szövetség rendezvénye volt, hanem egy újonnan létrejött fiatal szervezeté, amely már első nagyobb eseményével azt jelezte: a fiatalok nem csupán hallgatói, hanem szervezői és alakítói is kívánnak lenni a felvidéki magyar közéletnek.

Portálunk egy olyan fiatalt is megszólított, aki részt vett a szóban forgó fórumon, beszélgetésen. Elmondása szerint ő maga eredetileg arra számított, hogy inkább az idősebb korosztály tölti majd meg a kocsmateraszt, ehhez képest meglepetésként érte a sok egyetemista és fiatal jelenléte. Úgy látta, hogy a kérdések jelentős részét éppen ők tették fel, méghozzá aktuálpolitikai témákban, amelyekre Gubík László érdemi válaszokat adott.

Megfogalmazása szerint

a beszélgetés végére oldódott több résztvevő kezdeti szkepticizmusa is, különösen a Progresszív Szlovákiával folytatott tárgyalások kapcsán, és összességében pozitív légkör alakult ki.

Talán éppen ez volt a délután egyik legfontosabb tanulsága. A fiatalok nem udvariasságból ültek be a beszélgetésre, és nem is kész válaszokat vártak. Kérdeztek, vitatkoztak, olykor kétkedtek is, de végig nyitottak maradtak az érvekre. A párt jövőjén és a személyi kérdéseken át egészen a felvidéki magyarság jövőképéig számos érzékeny téma került terítékre.

Gubík László nem tért ki a kellemetlen kérdések elől, hanem részletesen megindokolta álláspontját, ami érezhetően hozzájárult a beszélgetés nyitott, konstruktív légköréhez.

Érveit nem kész panelekre, hanem párbeszédre építette. A közvetlen hangvétel és a vitára való nyitottság kedvező fogadtatásra talált a résztvevők körében, akik a beszélgetés végéig aktív érdeklődéssel követték az eszmecserét.

Az általunk megszólaltatott fiatal arra is felhívta a figyelmet, hogy a fórum egyben a MAFISZ sikeres bemutatkozása is volt, amelynek célja a fiatalok közéleti és társadalmi szerepvállalásának erősítése.

Fotó: HE/Felvidék.ma

A gombaszögi fórum természetesen nem oldotta meg a felvidéki magyar közösség problémáit. Nem is ez volt a feladata.

Sokkal inkább azt bizonyította, hogy létezik igény a nyílt párbeszédre, és hogy a fiatal generáció nem elfordulni akar a közélettől, hanem kérdezni, vitatkozni és válaszokat keresni.

Egy olyan közösség számára, amelynek jövője nagyrészt azon múlik, sikerül-e megszólítani a következő nemzedéket, ez önmagában is fontos üzenet.

Hiszen mint tudjuk, a politika hosszú távon nem pusztán programokból és kampányokból áll. A bizalom sokszor ott kezdődik, amikor egy politikus vállalja a kényes kérdéseket is, a fiatalok pedig élnek a lehetőséggel, hogy ezeket személyesen feltegyék. Gombaszögön pedig éppen ez történt…

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma

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