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Szlovákiai és magyarországi kórházak betegek javát szolgáló együttműködése

NZS
NZS

Az Agel-csoport Léván és Komáromban működő kórházai együttműködnek majd magyarországi egészségügyi intézményekkel. Az együttműködés hozzájárul a határokon átnyúló ellátás fejlesztéséhez, a szlovák és magyar egészségügyi intézmények közötti együttműködés megerősítéséhez, és különösen a speciális egészségügyi szolgáltatások jobb elérhetőségéhez a határ menti régiókban élő betegek számára, közölte Andrej Šlosár, az Agel-csoport támogatási projektekért felelős igazgatója.

A projektek olyan területekre összpontosítanak, ahol az összehangolt, határokon átnyúló együttműködés gyorsabb hozzáférést biztosíthat a betegek számára a szükséges diagnosztikához, gyógykezeléshez és utógondozáshoz.

„A támogatott projektek mindegyike a régiók sajátos igényeire reagál, és egyúttal azt is mutatja, hogy az egészségügyi ágazat hatékonyan átlépheti a határokat a betegek javát szolgálva. Célunk olyan partnerségek létrehozása, amelyek hosszú távú, rendszerszintű megoldásokat eredményeznek” – ismertette Šlosár.

Az Agel-csoport lévai létesítménye, a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és az ipolysági Hospitale társaság közösen hoznak létre egy integrált traumatológiai és rehabilitációs ellátási modellt a honti és nógrádi régiók számára. A projekt javítja a balesetekből lábadozó, főként idős betegek ellátásának megszervezését, indokolt esetekben akut traumatológiai ellátást biztosítva Magyarországon, az azt követő rehabilitációt pedig a szlovák oldalon.

Ez az együttműködési modell lehetővé teszi a betegek számára, hogy a lehető legrövidebb időn belül részesülhessenek a szükséges egészségügyi ellátásban, függetlenül az államhatártól. „A kezelés és a rehabilitáció folytonosságának biztosítása a projekt egyik fő előnye” – fejtette ki.

A második támogatott projekt az Agel Komáromi Kórháza és az esztergomi Vaszary Kolos Kórház közös tervezete, melynek célja új, határokon átnyúló betegútvonalak tesztelése, amelyek javítják egyes orvosi szolgáltatások elérhetőségét. A magyarországi betegek igénybe vehetik az észak-komáromi szülészet és az onkológiai ellátás szolgáltatásait, míg a szlovákiai betegek szélesebb körben férhetnek hozzá a szemészeti beavatkozásokhoz, a sugárterápián átesett betegek pedig Esztergomban részesülhetnek hiperbárikus kezelésben.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

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