Home Ajánló Az Izraelbe kivándorolt dél-szlovákiai zsidókról szól a Bagoly mondja új adása
Ajánló

Az Izraelbe kivándorolt dél-szlovákiai zsidókról szól a Bagoly mondja új adása

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Bagoly mondja

A második világháború utáni években és évtizedekben a dél-szlovákiai zsidóság egy jelentős része kivándorolt Izraelbe.

A Fórum Intézet munkatársa, Bajcsi Ildikó új otthonukban kereste fel őket és készített velük mélyinterjúkat.

Ezekből érdekes egyéni történetek mellett az is kiderül, milyen ma az identitásuk és mennyire tartják magukat magyarnak, esetleg szlovákiai magyarnak.

A podcast meghallgatható a Fórum Intézet oldalán, és megtekinthető az Intézet youtube-csatornáján is.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Tematikus műsorokkal emlékezik a közmédia a nándorfehérvári diadalra

Felvidéki beszámolókban gazdag a Remény hetilap 29. száma

Megjelent a Kürtös júliusi száma – változások, fesztiválok...

Új műsorstruktúrával várja a nézőket szombattól az M1...

Bandor Éva és Mokos Attila a Forrás című...

A következő szezonban is az M4 Sport közvetíti...

Három díjjal tértek haza a szlovákiai filmek Karlovy...

Az organikus fotonika tudományáról szól a Bagoly mondja...

Az aranykalászos határba kalauzol a Remény hetilap újabb...

A Remény hetilap július 5-i számának fő témája...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma