Az Izraelbe kivándorolt dél-szlovákiai zsidókról szól a Bagoly mondja új adása

A második világháború utáni években és évtizedekben a dél-szlovákiai zsidóság egy jelentős része kivándorolt Izraelbe.

A Fórum Intézet munkatársa, Bajcsi Ildikó új otthonukban kereste fel őket és készített velük mélyinterjúkat.

Ezekből érdekes egyéni történetek mellett az is kiderül, milyen ma az identitásuk és mennyire tartják magukat magyarnak, esetleg szlovákiai magyarnak.

A podcast meghallgatható a Fórum Intézet oldalán, és megtekinthető az Intézet youtube-csatornáján is.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma