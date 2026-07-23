Bemutatta Nyitra megyei jelöltjeit a Magyar Szövetség – az elmúlt időszak eredményeire építenek

A Magyar Szövetség július 23-án, csütörtök délután Komáromban, a Duna Menti Múzeum előtti Jókai-szobornál tartott sajtótájékoztatón mutatta be a Nyitra megyei választásokra készülő képviselőjelöltjeit és elnökjelöltjét. Az eseményen részt vett és beszédet mondott Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is, aki a felvidéki magyar közösség érdekképviseletének fontosságát, valamint az önkormányzati munka jelentőségét hangsúlyozta.

A sajtótájékoztatón a párt ismertette az elmúlt négy év megyei képviselői munkájának legfontosabb eredményeit, egyúttal felvázolta a következő ciklusra vonatkozó célkitűzéseit és fejlesztési elképzeléseit.

A sajtótájékoztató kezdetén Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke a beszédében a közelgő megyei választások jelentőségét, valamint a párt Nyitra megyei csapatának eddigi munkáját és jövőbeli célkitűzéseit foglalta össze.

A pártelnök kiemelte, hogy a komáromi Duna Menti Múzeum előtt tartott esemény helyszíne is jelképes, hiszen a Magyar Szövetség Nyitra megyei képviselőinek elmúlt négy évben végzett munkája ugyancsak a közösség szolgálatáról, a magyar értékek megőrzéséről és a dél-szlovákiai régiók fejlődéséről szólt.

Hangsúlyozta, hogy a párt a „Ránk számíthat” mottóval készül az októberi választásokra, amely – mint fogalmazott – egyszerre tükrözi az elmúlt ciklus eredményeit és a következő időszakra vállalt felelősséget is.

Hozzátette,

a Magyar Szövetség olyan jelölteket állít, akik tapasztalatukkal, helyismeretükkel, valamint a helyi közösségek iránti elkötelezettségükkel bizonyították, hogy megbízható képviselői a felvidéki magyarságnak.

Gubík László arra is rámutatott, hogy a párt öt megyében végzett önkormányzati munkája kézzelfogható eredményeket hozott a magyarok lakta régiók számára, ami véleménye szerint megfelelő alapot teremt a további építkezéshez.

A pártelnök aláhúzta, hogy

a Magyar Szövetség nem konfrontációra, hanem az elvégzett munka és a konkrét eredmények bemutatására kívánja építeni kampányát, miközben a mostani megyei választásokat a 2027-es országos parlamenti megmérettetés felé vezető fontos állomásnak tekinti.

Beszéde végén arra biztatta a jelölteket, hogy az elmúlt ciklus sikereire építve, egységes csapatként és kellő önbizalommal készüljenek az előttük álló választási küzdelemre.

A pártelnök beszédét követően Farkas Iván, a Magyar Szövetség Nyitra megyei frakcióvezetője értékelte az elmúlt választási ciklus eredményeit.

A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek egyik legjelentősebb eredménye a megyei fejlesztési források igazságosabb elosztása volt: a felsőbb területi egység fejlesztési stratégiájának keretében rendelkezésre álló támogatások több mint 65 százaléka a megye déli járásaiba került.

Hozzátette, hogy

az elmúlt négy évben 300 kilométernyi megyei út és 108 híd újult meg, amelyeknek mintegy fele ugyancsak a déli régiókban valósult meg.

Farkas Iván kiemelte azt is, hogy a Magyar Szövetség Nyitra megyei képviselőcsoportja az előző ciklusban a megye legnagyobb, egyben országosan is a legerősebb megyei frakciója volt, míg a párt öt megyében összesen 54 megyei képviselővel rendelkezett.

Mint fogalmazott,

ezek az eredmények egyértelműen igazolják a közösségért végzett következetes munka jelentőségét, ezért a Magyar Szövetség arra kéri a választókat, hogy a következő ciklusban is bizalmukkal támogassák jelöltjeit.

Beszéde zárásaként ismertette a párt Nyitra megyei képviselőjelöltjeit, valamint bemutatta Csenger Tibort, a Magyar Szövetség Nyitra megyei elnökjelöltjét, akit a párt olyan vezetőnek tart, aki az elmúlt években megkezdett munkát a következő ciklusban is folytatni tudja.

A jelöltek bemutatását követően Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke és a Magyar Szövetség megyeelnök-jelöltje értékelte az elmúlt választási ciklus eredményeit, egyúttal ismertette a következő négy év legfontosabb fejlesztési elképzeléseit.

Nyitra megye alelnöke szintén kiemelte, hogy a Magyar Szövetség 18 fős képviselőcsoportja meghatározó szerepet töltött be a megyei képviselő-testület munkájában, ami lehetővé tette, hogy jelentős fejlesztési források jussanak a déli régiókba.

Mint fogalmazott,

az elmúlt négy évben több mint 20 millió euró értékben valósultak meg közúti fejlesztések, előrehaladt a hidak felújítása, miközben jelentős beruházások történtek a szociális intézményekben, az egészségügyben és a megyei fenntartású középiskolákban is.

Hozzátette, hogy bővítették a kulturális, sport- és idegenforgalmi támogatásokat, valamint bevezették azt az egyedülálló támogatási rendszert, amelynek köszönhetően Nyitra megye több mint 350 települése évente egységes, ötezer eurós fejlesztési hozzájárulásban részesül.

Csenger Tibor hangsúlyozta, hogy a déli járásokba az elmúlt ciklus során összesen mintegy 131 millió euró értékű beruházás és támogatás érkezett, amelyet a jövőben is szeretnének fenntartani, illetve tovább bővíteni.

Hozzátette, hogy

a következő uniós költségvetési időszakra már most fel kell készülni, ehhez pedig elengedhetetlen a megye, az önkormányzatok és a régió szereplőinek szoros együttműködése.

A Magyar Szövetség megyeelnök-jelöltje beszélt az egészségügyi ellátás megerősítésének szükségességéről, az orvoshiány kezelését célzó intézkedésekről, valamint az idegenforgalom fejlesztéséről is, külön kitérve a kerékpárút-hálózat bővítésére.

Beszéde végén úgy fogalmazott: olyan megyét szeretnének építeni, ahol a fejlesztési források igazságosan és arányosan jutnak el minden térségbe, hozzájárulva a régiók kiegyensúlyozott fejlődéséhez és az ott élők életminőségének javításához.

A sajtótájékoztató végén a résztvevők újságírói kérdésekre is válaszoltak, melyek egyebek mellett a választási célkitűzésekre, a megyei választókerületek rendszerére, valamint a következő ciklus legfontosabb prioritásaira irányultak.

A felszólalók hangsúlyozták: elsődleges céljuk a Magyar Szövetség erős megyei képviseletének megőrzése, illetve további erősítése annak érdekében, hogy a döntéshozatalban továbbra is hatékonyan képviselhessék a déli régiók és a felvidéki magyarság érdekeit.

A Magyar Szövetség képviselőjelöltjei Nyitra megyében

Érsekújvári járás:

Párkányi szavazókerület: Bolya Szabolcs, Farkas Iván, Vitkó Andrea

Érsekújvári szavazókerület: Bób János, Czékus András, Farkas Tibor, Pék Pál

Komáromi járás:

Andruskó Imre, Bauer Ildikó, Becse Norbert, Gyarmati Tihamér, Iván Tamás, Orosz Örs, Zink Vass Nóra, Viola Miklós

Lévai járás:

Antal Nyustin Ágnes, Csenger Tibor, Csonka Ákos, Farkas Attila, Fekete Zoltán, Köpöncei Péter, Mácsadi István, Sál Attila, Zachar Pál

Nyitrai járás:

Paulisz Marián

Vágsellyei járás:

Agócs Kőrösi Ildikó, Baranyay Zsolt és Tölgyesi Róbert

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma