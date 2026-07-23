Hazatért a KFC: új stadion, új célok és bizakodó várakozás a szezon előtt

A komáromi KFC szerdán, július 22-én immár saját stadionjában tartotta meg a 2026/2027-es Niké Liga-idény előtti hivatalos sajtótájékoztatóját. A klub történetében mérföldkőnek számító eseményen Baráth György klubelnök, Vincze István sportigazgató, Czibor Norbert vezetőedző és Martin Šimko csapatkapitány értékelte az elmúlt időszakot, ismertette a nyári felkészülés tapasztalatait, valamint beszélt a keret alakulásáról, a stadion végleges befejezéséről és az új bajnoki idény célkitűzéseiről.

A sajtótájékoztató központi témáját természetesen a komáromi labdarúgás régóta várt hazatérése jelentette. A klub három idényt követően készül arra, hogy ismét saját közönsége előtt szerepeljen a legmagasabb osztályban, ráadásul először a Niké Ligában is hazai pályán fogadhatja ellenfeleit.

Az új stadion ugyan már alkalmas mérkőzések rendezésére, a létesítmény teljes befejezése azonban még hátravan:

A tervek szerint szeptember végére készülhetnek el a fennmaradó objektumok, ezt követően lezárulhat a végleges használatbavételi eljárás, hivatalos nevet kaphat az aréna, majd egy ünnepélyes stadionavatóra is sor kerülhet.

A jelenlegi menetrend szerint a KFC augusztus 2-án, a Nagyszombat ellen játszhatja első tétmérkőzését az új stadionban. Ugyanakkor a nemzetközi kupaszereplés alakulása még befolyásolhatja a programot, így nem zárható ki, hogy a komáromiak csak az augusztus közepére tervezett, DAC elleni bajnokin mutatkoznak be hazai közönségük előtt.

A szakmai stáb ugyanakkor minden figyelmét a hétvégi idényrajtra fordítja. Czibor Norbert vezetőedző összegzése szerint a hathetes felkészülés elérte legfontosabb célját: a csapat játékában érzékelhető előrelépés történt, különösen a támadójáték szervezettsége és a labdabirtokláson alapuló futball terén.

Mint hangsúlyozta,

a felkészülési mérkőzéseken elsősorban nem az eredmények, hanem a játék minősége, az új elképzelések gyakorlati megvalósítása és az egyéni teljesítmények értékelése állt a középpontban.

A nyári időszak során a KFC öt felkészülési mérkőzést játszott: a Pohronie ellen magabiztos győzelmet aratott, döntetlent ért el a Zólyom és az MTK Budapest ellen, míg a Paks és a Vasas ellen vereséget szenvedett.

Az edző szerint ugyanakkor ezek az eredmények nem adnak teljes képet a csapat fejlődéséről, mivel az első találkozókon még több új játékos beillesztése zajlott, a későbbi összecsapásokon viszont már egyre inkább kirajzolódott az a játékstílus, amelyet a bajnokság során is viszont szeretnének látni.

Czibor Norbert kiemelte, hogy a klubnak a nyári átigazolási időszakban nagyrészt sikerült megszereznie azokat a labdarúgókat, akiket kiszemelt. A keret ugyanakkor még nem tekinthető véglegesnek, hiszen egy középcsatár érkezését továbbra is prioritásként kezeli a szakmai vezetés.

A cél, hogy minden poszton megfelelő versenyhelyzet alakuljon ki, ami hosszú távon is növelheti a csapat stabilitását.

Az előző idényhez hasonló, végletekig kiélezett hajrát ezúttal szeretnék elkerülni. A vezetőedző szerint a KFC célja egy nyugodtabb bajnoki év, amelynek végén osztályozó nélkül sikerül kiharcolni a bennmaradást. Hozzátette ugyanakkor, hogy egy jó rajt és kiegyensúlyozott teljesítmény esetén a csapat a tabellán is előreléphet, miközben a Slovnaft Cup-ban is minél hosszabb menetelést szeretnének bemutatni.

A játékosok nevében Martin Šimko csapatkapitány beszélt az előttük álló kihívásokról. A hét éve Komáromban futballozó védő szerint különleges érzés lesz ismét hazai környezetben pályára lépni, hiszen a játékosok hosszú éveken át vártak arra, hogy elkészüljön az új stadion. Úgy véli, a jelentősen javuló infrastruktúra nemcsak a mindennapi munkát segíti, hanem új lendületet is adhat az együttesnek.

A csapatkapitány hangsúlyozta, hogy

a nyári felkészülés az eddigieknél nagyobb intenzitással zajlott, az öltözőben pedig olyan fiatal, bizonyítani vágyó játékosok alkotják a keretet, akik komoly versenyhelyzetet teremtenek.

Hozzátette, a játékosok célja, hogy az új stadionból valódi erődöt építsenek, amelyben minden mérkőzésen maximális elszántsággal lépnek pályára, miközben továbbra is számítanak a szurkolók támogatására.

A keret alakulásáról Vincze István sportigazgató adott tájékoztatást. Elmondása szerint bár az átigazolási időszak még szeptember közepéig tart, a klub jelenlegi tervei szerint a meghatározó labdarúgók maradnak Komáromban.

Megerősítette azt is, hogy

több kiszemelttel folynak egyeztetések a támadósor megerősítése érdekében, miután néhány korábbi jelölt végül más klub ajánlatát fogadta el.

A klub vezetése a stadion fejlesztéséről is részletes tájékoztatást adott. Baráth György klubelnök elmondta, hogy mind ez idágig több mint 830 bérlet talált gazdára, ami jól mutatja a szurkolók fokozódó érdeklődését.

A fennmaradó beruházások – köztük a stadionhoz kapcsolódó étterem és szálláshely – várhatóan szeptember végére készülnek el, ezt követően pedig sor kerülhet az ünnepélyes stadionavatóra is.

A klubelnök arról is beszélt, hogy a vezetőség nyitott a párbeszédre minden érintett féllel, és céljuk, hogy a korábban felmerült félreértéseket, vitás kérdéseket rendezzék. Emellett hangsúlyozta: bár a jövőbeni finanszírozás egyes elemei még nem teljesen véglegesek, a klub folyamatosan dolgozik azon, hogy hosszú távon is biztos alapokra helyezze működését.

A sajtótájékoztató zárásaként az újságírók bejárhatták a megújuló komáromi stadiont, betekintést nyerve a létesítmény jelenlegi állapotába és a még folyamatban lévő munkálatokba. Az arénáról készült képriportunkkal hamarosan külön összeállításban jelentkezünk.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma