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Heves zivatarokra figyelmeztet az SHMÚ az ország egész területén

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: pixabay.com

Csütörtök délután figyelmeztetést adott ki az ország nagy részére a heves esőzés, az erős szél és a jégeső miatt a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

A elsőfokú figyelmeztetés minden megyére érvényes.

65-85 kilométeres erősségű szél, intenzív esőzés várható, megemelkedhet a kisebb patakok vízszintje, pincéket, aluljárókat önthet el a víz.

A Közegészségügyi Hivatal azt javasolja, ha lehet, vihar idején senki ne tartózkodjon a szabadban, nyílt terepen. Maradjunk távol a magas fáktól, oszlopoktól, kerítésektől korlátoktól, fémtárgyaktól.

„Vihar elől menekülve próbáljunk meg kisebb lépéseket tenni, a karunkat tartsuk közel a testünkhöz. Ha többen vagyunk a terepen, próbáljunk meg legalább három méter távolságot tartani egymástól” – tanácsolja a hivatal.

TASR/Felvidék.ma

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