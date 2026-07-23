Mesterséges intelligencia segíti a vastagbélrák korai felismerését az AGEL intézményeiben

Az AGEL az első egészségügyi csoport Csehországban és Szlovákiában, amely tanúsított mesterséges intelligenciát vezetett be a kolonoszkópiás vizsgálatok támogatására egészségügyi intézményeinek hálózatában. A technológiát jelenleg az AGEL Csoport tizenkét specializált gasztroenterológiai központjában alkalmazzák Csehországban és Szlovákiában, ami Közép-Európa egyik legnagyobb mesterségesintelligencia-alkalmazását jelenti az emésztőrendszeri endoszkópiában – olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményben.

A projekt az AGEL Csoport hosszú távú stratégiájának része, amelynek célja a bizonyítottan hatékony, modern technológiák bevezetése az egészségügyi ellátás minőségének javítása érdekében.

„Célunk nem az, hogy csak azért vezessünk be technológiákat, mert újak. Minden innovációnak magasabb színvonalú egészségügyi ellátást, nagyobb betegbiztonságot és jobb munkakörülményeket kell eredményeznie az egészségügyi szakemberek számára. A kolonoszkópiában alkalmazott mesterséges intelligencia pontosan megfelel ennek a megközelítésnek. Segít az orvosoknak a beteg jövőjét eldöntő korai változások felismerésében, és egyúttal felszabadítja a betegek kezelési és kommunikációs kapacitásaikat” – mondta az AGEL igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója, Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M.

A vastagbélrák hosszú ideje a leggyakoribb daganatos megbetegedések közé tartozik Csehországban és Szlovákiában. A kezelés sikeressége nagymértékben függ attól, hogy a rákmegelőző elváltozásokat és a betegség korai stádiumát időben felismerjék.

A cseh MAIA Labs tanúsított mesterséges intelligenciája a kolonoszkópiás vizsgálat során valós időben elemzi az endoszkóp képét, és figyelmezteti az orvost a gyanús elváltozásokra. A rendszer a tapasztalt endoszkóposok számára egyfajta „második szemként” működik, segítve a jelentős elváltozások észlelését.

Az első klinikai eredmények szerint jelentősen nőtt az adenomák, vagyis a rákmegelőző elváltozások felismerésének aránya. Ezek eltávolítása jelentősen csökkentheti a vastagbélrák kialakulásának kockázatát.

„A klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a rákmegelőző elváltozások kimutatása kolonoszkópos vizsgálatonként 61%-kal nőtt” – magyarázta Norbert Schellong mérnök, MPH, az AGEL Digitális Szolgáltatások és Innovációs Osztályának igazgatója. „Ugyanakkor az ADR (Adenoma Detection Rate) mutató, amelyet világszerte a kolonoszkópiás szűrővizsgálatok egyik legfontosabb minőségi mutatójának tartanak, közel 40%-kal javul.”

Több idő jut a betegek ellátására

„A korai felismerés a leghatékonyabb fegyver a vastagbélrák elleni küzdelemben. A projektnek azonban ugyanilyen fontos része az adminisztráció automatizálása. Azt szeretnénk, hogy az orvosok kevesebb időt töltsenek a dokumentáció kitöltésével, és több időt a betegek ellátásával. A jobb minőségű diagnosztika és a hatékonyabb munkaszervezés kombinációja jelenti azt az irányt, amelyet a modern egészségügy az elkövetkező években fog követni” – tette hozzá Ing. Norbert Schellong, MPH.

A megoldás magában foglalja az orvosi jelentések automatikus elkészítését, a vizsgálatok strukturált dokumentálását és a klinikai adatok szabványosítását is.

A cél az egészségügyi dolgozók adminisztratív terheinek jelentős csökkentése, hogy az orvosok több időt fordíthassanak a betegellátásra.

A projekt következő lépése az IKIS kórházi információs rendszerbe történő integráció befejezése. Ez lehetővé teszi a strukturált eredmények automatikus átvitelét közvetlenül az orvosi dokumentációba manuális átírás nélkül, valamint egységes dokumentációs szabvány kialakítását az AGEL Csoport egészségügyi intézményeiben.

„Az AGEL csoporttal való együttműködés kulcsfontosságú volt a ColoMAIA technológia fejlesztésében. Az orvosok nyitottságának, a teljes kórházi hálózat méretének és a klinikai eredményekre helyezett hangsúlynak köszönhetően a technológiát valós működésben tudtuk ellenőrizni, és az egészségügyi szakemberek igényei szerint tovább tudtuk fejleszteni. Ma az AGEL az egyik első egészségügyi hálózat Európában, amely ilyen mértékben alkalmazza tanúsított technológiánkat. Nagyra értékeljük a csoport bizalmát a közös projektünkben” – mondta Ing. Lukáš Loun, a MAIA Labs technológiai startup igazgatója és alapítója.

PP/Sajtóközlemény/Felvidék.ma