Provence-ban is bizonyítottak a kassai magyar kórusok

A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola (MSGA) Csengettyű Gyermekkórusa, Leánykara és Ifjúsági Vegyeskara képviselték Szlovákiát, valamint a felvidéki magyarságot a franciaországi International Choir Competition in Provence nemzetközi kórusversenyen.

A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola Csengettyű kórusát Homolya Éva alapította 1969-ben. Azóta az iskola négy kórust működtet: a Kicsinyek Kórusát, a Csengettyű Gyermekkórust, a Leánykart és az Ifjúsági Vegyeskart. A jelenlegi karnagyok Ferencei Andrea és Kekeňák Szilvia.

Az énekkarok az elmúlt években Belgiumban, Hollandiában, Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Svédországban és Görögországban is felléptek.

Tavaly Érsekújvárban, a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok országos fesztiválján, a XIX. Csengő Énekszón az Ifjúsági Vegyeskar aranysávos minősítést kapott a zsűri dicséretével. A Csengettyű Gyermekkórus és a Leánykar szintén aranysávos minősítést szerzett. Utóbbi a Kodály-mű átélt előadásáért különdíjban is részesült, emellett Ľuboš Bernáth zeneszerző és zsűritag zeneszerzői különdíját is elnyerte. Ferencei Andrea és Kekeňák Szilvia kórusvezetők a több korosztályt érintő, magas színvonalú kórusvezetői munkájukért kaptak elismerést.

Idén az 53. alkalommal megrendezett Mládež spieva országos gyermek- és ifjúsági kórusversenyen az Ifjúsági Vegyeskar ezüstsávos minősítést szerzett, emellett Nagyszombat városának különdíját is elnyerte.

A franciaországi út során a kórustagoknak nemcsak a verseny és a fellépések jelentettek élményt.

Első megállójuk az olaszországi Torino volt, ahol megtekintették az Egyiptomi Múzeumot (Museo Egizio) és a Királyi Palotát (Palazzo Reale). Másnap Monacóban ismerkedtek meg a hercegség nevezetességeivel.

A program részeként ellátogattak Saint-Tropez-ba, Nizzába, valamint a Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild lenyűgöző kertjeibe is. Így a zene mellett a mediterrán táj szépségét, a tengerparti városok hangulatát, a strandolást és a dél-francia napsütést is élvezhették.

Szabadtéri koncerteken is részt vettek: egyik este például a csehországi Iuventus Cantans & Cantando kórussal közösen léptek fel. Châteaudouble-ban, a naplementében énekeltek egy kis létszámú, de annál lelkesebb közönségnek a sziklás hegyek között, emellett a tengerparton is felléptek több kórus társaságában.

Horváth Barbara idén érettségizett a Máraiban, tanulmányai lezárása előtt azonban még utoljára együtt énekelhetett az iskola kórusaival Franciaországban. Mint elmondta, már az iskolába kerülésekor érezte, hogy szeretne az énekkarok tagja lenni, amely végül négy éven át meghatározó része lett gimnáziumi éveinek.

„Imádtam a versenyt és a koncerteket is, mindenki szemében látszott a csillogás. Ilyenkor sokkal több adrenalin van a szervezetemben, sokkal jobban átadom az érzelmeimet a közönségnek. Egy kórus sok mindent ad az embernek, lelkileg és fizikailag is. Magabiztosságot, egymás iránti tiszteletet, alázatosságot, barátságot, komolyságot, cinkosságot, önbizalmat és csapatmunkát. Megtaláljuk a közös hangot, ezáltal ki tudunk alakítani barátságokat, és megbízunk egymásban” – meséli Barbara.

Majerčák Marína alapiskolás kora óta énekel az iskola kórusaiban.„Szerettem énekelni, így csatlakoztam. Ilyen egyszerű volt a dolog. Ami miatt viszont ott is maradtam, az számomra az éneklés öröme és szeretete. Nagyon szeretek egyedül is énekelni, de mégis más, amikor több szólam egyszerre szólal meg, és annak alkotóeleme lehet az ember” – mondta.

A kórus számára nemcsak a zenei fejlődést, hanem számos utazást és különleges élményt is jelentett.

„Rengeteg élményt adott nekem a kóruséneklés mind zenei, mind utazási szempontból. Nagyon sok szép helyen jártunk már, megismerhettünk különböző kultúrákat Európa számos pontján. Láttunk sok más énekkart a világ különböző országaiból, és sokat tanultunk is tőlük. Számomra soha nem vált unalmassá az énekkar, mert tanáraink mindig új kihívások elé állítottak bennünket” – meséli Marína. A franciaországi út egyik legkedvesebb emléke számára egy egyszerű, mégis meghatározó pillanat volt.

„Amikor az egyik vacsoránál önfeledten nevettünk. Akkor igazán hálás voltam azért, hogy ott lehetek azon a helyen egy ilyen fantasztikus társaságban” – jegyezte meg. Marína szívéhez leginkább a komolyabb kórusművek állnak közel, mert ezek hangzásvilága különösen megérinti. Ugyanakkor a vidámabb, könnyedebb darabok előadását is örömmel vállalja, hiszen ezek közvetlenebb kapcsolatot teremtenek a közönséggel, és egy-egy taps mindig megerősítő élményt jelent számára.

A Saint-Raphaël-ben megrendezett International Choir Competition in Provence nemzetközi kórusversenyen a Leánykar kategóriájában a harmadik helyen végzett, a Csengettyű Gyermekkórus pedig a nyolcadik helyet szerezte meg. Az Ifjúsági Vegyeskar a Friendship Concerts koncertsorozaton mutatkozott be.

Elmondásuk szerint most először versenyezhettek olyan professzionális együttesekkel, mint például a Shanghai Filharmónia vagy a Taipei Filharmónia kórusai. Ez rendkívül inspiráló élményt jelentett számukra. Úgy érzik, látták, hová lehet még fejlődniük, ugyanakkor nagyon örülnek annak, hogy egy színpadon szerepelhettek a világ legjobbjai között.

A kassai kórusokat is megilleti a jól megérdemelt nyári szünet, szeptemberben pedig újra megkezdődnek a heti rendszerességű próbák.

Chovan Lilla/Felvidék.ma