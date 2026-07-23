Rekordszámú jelentkező a IV. Kalotaszegi Prímásversenyen

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, a Hagyományok Háza és a Méra World Music Festival augusztus elsején rendezi meg a IV. Kalotaszegi Prímásversenyt. A muzsikusok próbatételét az idén élénk érdeklődés övezte.

Immár negyedik alkalommal rendezik Mérán a Kalotaszegi Prímásversenyt. A nemes vetélkedésnek a település Bivalymúzeuma ad otthont.

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány és a Hagyományok Háza felhívására tizenegy nevezés érkezett, ami emelkedő tendenciájával a megmérettetés történetében rekordnak számít. Idén – a korábbi versenyekkel ellentétben – nem volt szükség a kiírás meghosszabbítására, a szervezők a maximálisan tervezett létszám felett számolhattak. Az összetételt tekintve a magyarországi zenészek viszik a prímet hat jelentkezővel, őket három erdélyi és két vajdasági muzsikus követi.

„Kalotaszeg nemcsak gyönyörű népviseletéről, látványos páros és legényes táncairól híres, hanem egykori kiváló zenészeiről és prímásairól is, akik virtuóz előadásmódjukkal a Kárpát-medence egyik legjelentősebb és legkedveltebb zenei tájegységévé emelték e vidéket. Ennek tükrében a kötelező feladat a nevezők számára a mérai legendás prímás, ’Öreg Árus’ zenei hagyatékának felidézése

– emlékezik a híres zenészre Dallos Levente, az Alapítvány rendezvényszervezője.

– ’Öreg Árus’, azaz Antal Ferenc – aki egyedi zenei játékáról volt ismert – a kalotaszegi Mérában született, így a szülőfaluja szorosabban kötődik a versenyhez.”

A versenyzők programjában egy lassú és két-két gyors tétel szerepel. A hajnalit vagy a keservest közepes tempójú legényes vagy csárdás követi, amit két szapora zár.

Az eddigi évek tapasztalatai alapján a rendezvényt idén is kiemelkedő figyelem kíséri. A szervezők a Méra World Music Festival keretein belül nyitott programban gondolkodtak; belépőjeggyel az érkezőknek nem kell kalkulálniuk, így ennek is köszönhetően a nézőtéren szinte biztosan teltház várható. A péntek esti program méltó nyitányát az „összemuzsikálás” adja, amihez bárki csatlakozhat.

A közös muzsikálás nemcsak ünnepi hangulatot teremt, hanem remek alkalmat kínál arra is, hogy a résztvevők feloldják a verseny előtti izgalmakat, és együtt hangolódjanak a hétvége kiemelkedő eseményére.

A szervezők nyomon követik az eddigi nyertesek további sorsát. A korábbi győztesek – Antal Csanád, Kovács Márton és Maruzsenszki Andor – aktív és keresett táncházzenészek. Antal Csanád Erdélyben, Kovács Márton és Maruzsenszki Andor pedig Magyarországon képviseli kimagasló szinten prímásként a népzenét.

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Sajtóközlemény/Felvidék.ma/Hagyományok háza