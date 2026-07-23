Új látogatóközpont épül Bényben, turisztikai fejlesztések indulnak a régióban

Átfogó, fenntartható turisztikai fejlesztési projekt indul Bényben az Interreg VI–A Magyarország–Szlovákia Program keretében megvalósuló „Három folyó régiója” (#connect) turisztikai akcióterv részeként. A „Kulturális turizmus infrastrukturális fejlesztései” (#connect4) elnevezésű projekt célja egy egységes, versenyképes turisztikai desztináció kialakítása az Alsó-Ipoly, a Garam és a Börzsöny térségében, előtérbe helyezve a régió kevésbé ismert kulturális értékeit.

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott közlemény szerint az akcióterv megvalósítását négy ágazati turisztikai projekt és egy azt támogató marketingprojekt szolgálja, amelyek koordinációját a Pontibus ETT és az Ister-Granum ETT végzi. Az összefogás egyik kiemelt kulturális helyszíne Bény község, ahol a tervezett beruházás hozzájárulhat ahhoz, hogy a település értékei hangsúlyosabban jelenjenek meg a régió turisztikai kínálatában.

A térség gazdag kulturális öröksége a helyi turizmus egyik legfontosabb vonzereje. Bény a Kárpát-medence egyik jelentős történelmi múltú települése, amely európai jelentőségű emlékeket őrzött meg.

A község egyik legfontosabb értéke Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű, ma is jól azonosítható 8. századi avar földvára, amelynek hármas védműve öleli körül a település központját. A sáncok ölelésében áll a 12 Apostol Rotunda, amely páratlan freskótöredékeket őriz, valamint a 13. századi premontrei apátsági templom.

A történelmi emlékeket gazdagítja a határban fakadó Kutacska búcsújáróhely csodatévő forrása, miközben a falu ma is őrzi a „kurta szoknyás falvak” sajátos népviseleti és kulturális hagyományait.

A fejlesztés részeként a jelenlegi falumúzeum épületében létrejön a modern Bényi Premontrei Templom Látogatóközpont. Az új létesítmény fogadó- és vetítőtérrel, ajándékbolttal, valamint új vizesblokkokkal várja majd a látogatókat.

Az interaktív, élményalapú kiállítás bemutatja a település ezeréves múltját, az avar sáncok történetét, valamint betekintést nyújt a Bény életét évszázadokon át meghatározó premontrei szerzetesrend mindennapjaiba és lelkiségébe.

A látogatóközpontban és a műemlékeknél digitális megoldások segítik majd a történelmi emlékek megismerését. A rotunda sérült vagy elveszett középkori freskói virtuális rekonstrukció révén elevenednek meg, míg a premontrei templomban információs táblák támogatják az önálló látogatást. Az élményt egy imázsfilm teszi teljessé.

Bény fejlesztése egy szélesebb körű regionális együttműködés részeként valósul meg. A #connect4 projekt összesen öt helyszínen valósít meg infrastrukturális beruházásokat. Lábatlanon fejlesztik a vízparti színpad kiszolgáló infrastruktúráját és bővítik a nézőteret. Esztergomban megújul a 36 éve folyamatosan működő Várszínház színpada, nézőtere, valamint az öltözők és a vizesblokkok. Érsekújváron a Fogd-bástya környezetének revitalizációja során új szabadtéri színpad, nézőtér és kiszolgáló egységek épülnek. Zselízen a színpadi fejlesztések mellett teljesen megújul a mintegy 250 éves Sacher-ház belső tere is, ahol interaktív kiállítással, látványcukrász-műhellyel és ajándékbolttal ellátott turisztikai központ jön létre.

A szabadtéri színpadok korszerűsítésével a programturizmus is új lendületet kaphat. A kezdeményezés hosszú távú célja egy közös, desztinációszintű eseménynaptár kialakítása, valamint a határ menti kulturális szereplők együttműködésének erősítése.

Bény kedvező elhelyezkedésének és jó közlekedési kapcsolatainak köszönhetően Szlovákia és Magyarország nagyobb városaiból egyaránt könnyen megközelíthető.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. A #connect4 „Kulturális turizmus infrastrukturális fejlesztései” című projekt megvalósításához az Európai Regionális Fejlesztési Alap 1 004 961,01 euró támogatást biztosít, amelyből Bény Község Önkormányzata 236 080 euró uniós forrásban részesül.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma