A nyári lábdagadásra figyelmeztet az AGEL: akár komoly egészségügyi problémát is jelezhet

A nyári hőség nemcsak a szervezetet terheli meg, hanem kellemetlen panaszokat is okozhat: sokan tapasztalnak ilyenkor lábdagadást, nehézlábérzést vagy feszülést a bokák környékén. Az AGEL Komáromi Kórház szakemberei ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy bár a jelenség gyakran a magas hőmérséklet természetes következménye, bizonyos esetekben komolyabb egészségügyi problémára is utalhat.

Az AGEL a közleményében kiemeli, hogy a forró nyári napokon az erek természetes módon kitágulnak, hogy a szervezet hatékonyabban tudjon hőt leadni. Ez a folyamat azonban lassítja az alsó végtagokból a szív felé irányuló véráramlást, aminek következtében folyadék halmozódhat fel a szövetekben. Ennek leggyakoribb jele a bokák és a lábfejek duzzanata.

Mint írják, a probléma elsősorban az időseket, a várandós nőket, a túlsúllyal élőket, valamint az ülőmunkát végzőket vagy azokat érinti, akik napközben hosszabb ideig állnak. Emellett fokozott kockázatnak vannak kitéve a vénás, szív-, vese- vagy nyirokrendszeri betegséggel élők is.

„Ha a duzzanat kizárólag a forró napokon jelentkezik, és egy éjszakai pihenést követően megszűnik, az esetek többségében nem utal súlyos problémára. Ha azonban a duzzanat csak az egyik lábat érinti, fájdalommal, bőrpírral, nehézlégzéssel jár, vagy pihenés után sem múlik el, mindenképpen fel kell keresni a kezelőorvost”

– figyelmeztet György Román, az AGEL Komáromi Kórház belgyógyászati osztályának orvosa.

A szakemberek szerint az esetek jelentős részében egyszerű megelőző intézkedésekkel is csökkenthető a lábdagadás kialakulásának esélye. Fontos a megfelelő folyadékbevitel, a túlzott sófogyasztás mérséklése, a rendszeres mozgás, valamint a hosszan tartó ülés vagy állás kerülése.

Az orvos azt javasolja, hogy

ülőmunka esetén óránként érdemes átmozgatni a bokát és a vádlit, pihenéskor pedig a lábakat a szív szintje fölé emelni. Emellett célszerű kényelmes, jól szellőző cipőt és lazább ruházatot viselni, valamint kerülni a hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzást és a szervezet túlmelegedését.

Ha a duzzanat mégis kialakul, enyhülést hozhat a felpolcolt lábakkal történő pihenés, a hűvös – de nem jeges – zuhany vagy borogatás, egy rövid séta, amely serkenti a vérkeringést, illetve a lábfejtől a szív irányába végzett gyengéd masszázs. Az orvossal vagy gyógyszerésszel történt egyeztetést követően kompressziós harisnya vagy fáradt lábakra ajánlott gélek alkalmazása is segítséget nyújthat.

Az AGEL arra is felhívja a figyelmet, hogy

utazás közben sem szabad félvállról venni a lábdagadást.

Hosszabb autó-, autóbusz- vagy repülőút során ajánlott rendszeresen megállni, sétálni és átmozgatni az alsó végtagokat. Azonnali orvosi vizsgálat szükséges, ha a duzzanat hirtelen alakul ki, csak az egyik lábat érinti, erős fájdalommal, bőrpírral vagy a végtag felmelegedésével jár, nehézlégzés vagy mellkasi fájdalom jelentkezik, illetve ha a panaszok pihenés és lehűlés után sem szűnnek meg, vagy rendszeresen visszatérnek.

„A nyárnak a pihenésről és a feltöltődésről kell szólnia. Az egyszerű megelőző intézkedések betartásával nemcsak a kellemetlen lábdagadás előzhető meg, hanem az erek és az általános egészségi állapot is megóvható. Ha azonban valaki nem biztos a tünetek okában, vagy egyéb panaszok is jelentkeznek, ne halogassa a szakorvosi vizsgálatot”

– teszi hozzá György Román, az AGEL Komáromi Kórház belgyógyászati osztályának orvosa.

BN/Felvidék.ma/AGEL