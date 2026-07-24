Franciaországba tart a légi tűzoltó egység, hogy segítsen az erdőtűz oltásában

Franciaországba tart egy szlovák légi tűzoltó egység, hogy segítsen a Bordeaux közelében, Saumos faluban pusztító erdőtűz oltásában – tájékoztatott a közösségi hálón a tűzoltó- és mentőszolgálat (HaZZ).

„Az AFFF-H egység három tagja, két pilóta és két, a helikoptert kezelő technikus indult a helyszínre” – közölte a HaZZ.

Mintegy 40 ezer embert kellett evakuálni a tűzvész miatt Délnyugat-Franciaországban

– közölte pénteken Laurent Nuñez francia belügyminiszter, és hozzátette, ez az eddigi legnagyobb tűz a nyári szezonban.

Az erdőtűz miatt Franciaország kérte az Európai Unió civil védelmi mechanizmusának aktiválását – mondta Emmanuel Macron francia elnök.

TASR/Felvidék.ma