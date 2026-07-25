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Felmérés: a PS győzne a Smer és a Republika előtt, a Magyar Szövetség 2,8 százalékon áll

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

Ha júliusban tartanák a parlamenti választásokat, a Progresívne Slovensko (PS) mozgalom nyerné 20,8 százalékos szavazataránnyal. Második helyen a Smer-SD párt végezne a választók 17,3 százalékos támogatásával. Őket a Republika párt követné 9,7 százalékkal. Ez derül ki az AKO ügynökség Joj 24 televízió számára készített felméréséből.

A parlamentbe bejutna még a SaS (8,8 százalék), a Hlas-SD (8,5 százalék) és a Hnutie Slovensko is, amely pontosan nyolc százalékot szerezne. Ugyanígy a KDH is, amelyet a válaszadók 7,7 százaléka választana, valamint a Demokrati, akik 5,8 százalékot kapnának.

Nem jutna be az SNS (4,8 százalék), a Magyar Szövetség és a Právo na pravdu (egyaránt 2,8 százalék), a Sme rodina (2,2 százalék), a Strana vidieka (0,3 százalék), a KSS és a ĽSNS (egyaránt 0,2 százalék), valamint a Spravodlivosť (0,1 százalék).

A felmérés alapján a PS-t a parlamentben 35 képviselő képviselné, a Smer-SD-t 31, a Republika pedig 17 mandátumot szerezne. 15 képviselővel ülne a törvényhozásban a SaS és a Hlas-SD. A Hnutie Slovensko 14 helyet foglalna el, a KDH 13-at, a Demokrati pedig tíz mandátumot kapna.
A felmérést július 8. és 14. között végezték ezer válaszadó részvételével.

Felvidék.ma/Teraz.sk

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