A nagyszülők és idősek világnapjára jelenik meg a Remény hetilap új száma

A nagyszülők és idősek világnapjához kapcsolódik a Remény katolikus hetilap 30. száma. Az irodalmi sarokban Lázár Ervin Nagypapa meg a csillagok című írását olvashatják, emellett a nagyszülőkről szóló gondolatok is helyet kaptak a lapban. A gyerekrovat ezúttal a nagyszülőknek elkészíthető ajándék ötletével várja a legkisebbeket, a receptrovat pedig olyan finomságot ajánl, amelyet nagyszülők és unokák együtt készíthetnek el, közös beszélgetés közben.

A július végén immár hatodik alkalommal megrendezett világnapra kiadott ima magyar nyelvű szövege a 8. oldalon olvasható, míg XVI. Benedek pápa nagyszülőkért megfogalmazott fohásza a lap 11. oldalán kapott helyet.

A programajánlóban a nagyszülők és idősek világnapján megrendezendő nagymagyari orgonakoncertre is felhívják a figyelmet. A meghívó szerint az este hat órakor kezdődő koncert keretében megáldják a nagyszülőket és az idős híveket.

A vezércikkben Ďurčo Zoltán atya, a Nyitrai Egyházmegye magyar ügyekért felelős helynöke a csodálkozás fontosságáról osztja meg gondolatait. Molnár Tamás atya, a lap főszerkesztő-helyettese jegyzetében a magyarázkodás jelenségéről elmélkedik.

Az interjú ezúttal az Ipolyság melletti Pereszlényből származó Krajcsik Gabriella testvérrel készült, aki a Jézus Szíve Társasága tagjaként a közelmúltban új szolgálati helyére költözött. A beszélgetés során a lányok hivatástisztázása is szóba kerül.

„Régi kincsek, új felismerések” címmel Jakubecz Márta írását közlik, a homília Albán József atya tollából származik, Pál Erik a Jelenések könyvéből vett idézetet elmélkedésének középpontjába állítja, Juhász Attila atya pedig folytatja a Rozsnyói Egyházmegye történetének bemutatását.

Nagy András atya rovata ezúttal az elköteleződésről szól. „Az elkötelezett ember tudja, mi a fontos a számára” – olvasható az értékalapú életvezetésre buzdító összeállításban.

A fiataloké a jelen. Ebben a hónapban a test és lélek összhangban történő felüdüléséről ír az ifjú Olvasóknak Olgyay Csaba állandó diakónus. Ivkovič Krisztina ifjúsági rovata pedig a Balakatról és a Félben tartott katolikus gyerektáborról számol be.

A Remény hetilap motoros zarándoklatról, engesztelő imatalálkozóról, ökumenikus focitornáról és további eseményekről is tudósít. A lapból ezúttal sem hiányzik a liturgikus naptár, a keresztrejtvény, a versek, a gondosan válogatott illusztrációk és a lélekemelő gondolatok.

Kérjük, vásárolja, terjessze és olvassa rendszeresen a Remény hetilapot – nyáron is!

MT/Felvidék.ma