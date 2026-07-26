Idősek és nagyszülők világnapja – az Apostoli Penitenciária felhívása július 28-ra

Teljes búcsút nyernek, akik megünneplik a nagyszülők és idősek világnapját – hirdeti az Apostoli Penitenciária (Apostoli Signatura Legfőbb Törvényszéke).

Idén július 28-án ünnepeljük a nagyszülők és idősek világnapját, amelyet Ferenc pápa hívott életre. A 2024-es világnap témája: „Ne hagyj magamra öregkoromban” (vö. Zsolt 71,9: „Öregkoromban se taszíts el magadtól, akkor se hagyj el, ha erőm elfogy!”).

Erre a napra az Apostoli Penitenciária teljes búcsút engedélyez a szokott feltételek mellett: szentségi gyónás, szentáldozás, imádság a Szentatya szándékára.

A nagyszülők és idősek 2024-es világnapja az imádság évében zajlik, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg, hogy segítse a katolikusokat a 2025-ös szentévre való felkészülésben. A pápa 2021-ben alapította a világnapot, amelyet július negyedik vasárnapján ünnepel az egyház, Szent Joachim és Szent Anna, Jézus nagyszülei liturgikus ünnepe közelében. Célja, hogy a katolikusok szerte a világon szánjanak időt az időskorúakra, gondolkodjanak el a nagyszülőktől kapott nagy örökségről és bölcsességről.

A világnap idei témája a magány, ami sajnos sok idős ember életében keserű valóság, akik gyakran a kiselejtezés kultúrájának áldozatai.

Angelo De Donatis bíboros, főpenitenciárius látta el kézjegyével a dekrétumot, amelyet Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, Család és Élet Dikasztériumának prefektusa kérvényezett azért, hogy növelje a hívők áhítatát és előmozdítsa a lelkek üdvösségét. A búcsú a tisztulás állapotában lévő lelkekért is felajánlható. Elnyerhetik továbbá azok a hívek, akik július 28-án kellő időt szentelnek rászoruló vagy nehéz helyzetben lévő idős testvérek meglátogatására, legyenek azok betegek, magányos emberek, vagy fogyatékkal élők.

Teljes búcsút nyerhetnek – ha lélekben elszakadnak minden bűntől, és szándékukban áll a három szokásos feltétel mielőbbi teljesítése – a beteg idősek, az őket ápoló személyek, és mindazok, akik súlyos okból nem tudják elhagyni otthonukat, de lélekben kapcsolódnak a világnap szertartásaihoz, felajánlva imáikat, életük fájdalmait és szenvedéseit az irgalmas Istennek, különösen miközben a média közvetíti a szertartásokat.

Az isteni kegyelem elérésének megkönnyítésére a lelkipásztori szeretet által az Apostoli Penitenciária arra kéri a papokat, akik rendelkeznek a gyónás meghallgatásához szükséges felhatalmazással, hogy készségesen és nagylelkűen álljanak rendelkezésre a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatásához.

Forrás: Vatikáni Rádió

BK/Felvidék.ma