Keresztelő János nyomában táboroztak az ipolysági gyermekek

Az Ipolysági Református Egyházközség idén nyáron is megszervezte gyermektáborát. A július 20. és 24. között megvalósult napközis tábor programja Isten igéjére épült.

Mint Izsmán Adél, a tábor egyik főszervezője a Felvidék.ma-nak elmondta, az idei alkalom túlélőtábor-tematikára épült, a résztvevők pedig Keresztelő János életével ismerkedtek meg.

„A cél Isten szavát, Isten üzenetét átadni a gyermekeknek, a bibliai történetek segítségével elmagyarázni az evangéliumi igazságokat”

– mondta a főszervező.

Hozzátette: a tábor arra is igyekezett rámutatni, hogyan járhatják Istennel a mindennapjaikat, miként imádkozzanak, mit jelent a kegyelem és a megbocsátás, illetve hogyan birkózhatnak meg a mindennapok nehézségeivel úgy, hogy megmaradnak a jó úton.

A tábor minden reggel a református templomban kezdődött, ahol a gyermekek bibliai történetet hallgattak, emellett bábjeleneteket tekinthettek meg, valamint közösen énekeltek.

A délelőtt folyamán kiscsoportokban beszélték át az adott bibliai történetet. A programot kézműves-foglalkozások, ügyességi játékok és sporttevékenységek színesítették. Ebéd után túlélőfeladatok vártak a gyerekekre. A hét során foci-, csocsó- és pingpongbajnokságot is szerveztek.

A gyermektáborban 27 gyermek vett részt. Többségük Ipolyságról érkezett, de a környező településekről is voltak táborozók.

A nyári napközis tábor a református gyülekezet összefogásának remek példája volt. A gyülekezet számos tagja önkéntesként segítette a tábor lebonyolítását. Voltak, akik egész héten a gyermekekkel foglalkoztak, mások a nap végén a takarításban segédkeztek. Akadtak olyanok is, akik gyümölccsel kedveskedtek a táborozóknak, vagy fagylaltozásra hívták meg a csapatot.

„Nagyon szép összefogás eredménye a tábor”

– fogalmazott Izsmán Adél.

Az ötnapos tábor pénteken záróműsorral ért véget a református templomban. Az alkalomra a gyülekezet tagjai mellett a táborozók családtagjait és hozzátartozóit is meghívták. A gyermekek újra elénekelték a hét folyamán megtanult dicsőítő énekeket, felidézték a bibliai történetet és a megtanult bibliai igét. Végül a táborban alakult gyermekzenekar előadta azt a zeneszámot, amelyet egész héten önállóan gyakorolt.

A táborzáró alkalom ITT nézhető vissza. További információk a gyülekezet közösségi oldalán találnak. Az ipolysági gyermektábort a református egyház mellett a Stichting Hulp Oost Europa segélyszervezet is támogatta.

Pásztor Péter/Felvidék.ma