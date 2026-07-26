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Zene és kultúra tölti meg a galántai neogótikus kastély udvarát

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A Galántai Népművelési Központ gazdag zenei programmal és színes kulturális rendezvényekkel várja augusztus 7-én, pénteken az érdeklődőket, korosztályra való tekintet nélkül, a galántai neogótikus kastély udvarán.

A legkisebbek szórakoztatásáról LiLi Lentilka gondoskodik közismert gyermekdalaival. A felnőttek számára különböző zenei műfajok ismert előadóinak fellépése kínál kikapcsolódást. A Millers Brass Band fúvószenekar és a Farkas Imre Band előadásában ismert dallamok csendülnek fel izgalmas zenei átdolgozásokban. Őket a Trio Divas női énekegyüttes követi, amely ismert, könnyed sanzonokkal szórakoztatja a közönséget. Az estét az Omega Forever Band rock revival zenekar koncertje zárja.

A rendezvény kísérőprogramjaként Szekács István galántai polihisztor életét és munkásságát bemutató, valamint az idősek kreatív alkotásaiból összeállított kiállítás várja a látogatókat.

Emellett az érdeklődők a korongozás művészetét is kipróbálhatják.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak. A belépés díjtalan.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

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