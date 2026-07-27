A parlamenti ülésről kiutasított képviselőtől megvonják a havi fizetését

A parlamenti képviselő elveszíti teljes havi fizetését, amennyiben az ülésrend megzavarása miatt kiutasítják az ülésteremből. Az ülésről kizárt képviselő ez ellen közvetlenül az intézkedés elrendelése után kifogást nyújthat be. A panaszról a parlament plénuma vagy az illetékes bizottság vita nélküli szavazással dönt az eljárási szabályzatból adódóan, amelynek módosításai május 15-én léptek érvénybe.

„Ha egy képviselőt rendzavarás miatt kizártak a parlament üléséről – például, ha az ülésteremben szóbeli megnyilvánulásaival vagy cselekedeteivel túllépte az illendőség határait, ha becsmérlő, sértő, vulgáris kifejezéseket, gesztusokat használt, illetve zajkeltéssel zavarta a szónokot –, akkor megvonják tőle a teljes havi fizetését. A fizetésekről szóló törvény értelmében ebben a konkrét esetben a képviselő elveszíti a következő hónapra őt megillető fizetésre, működési és átalánypótlékokra való jogosultságát ” – magyarázták.

Ha a kizárt képviselő nem hajlandó elhagyni az üléstermet, és továbbra is rendzavaró magatartást tanúsít, aminek következtében kivezetik az ülésteremből, a szankció szigorodik.

„Ebben az esetben elveszíti a következő fizetésre, működési és átalánypótlékokra való jogosultságát. Az a képviselő, akit ismételten kizárnak ugyanarról az ülésről, vagy rendzavarás miatt kivezetnek a teremből, nem vehet részt az adott ülésen annak teljes tartamáig – csak a szavazásban vehet részt, kivéve az ügyrendi javaslatokról szóló szavazást.

Ha viszont nem megfelelő ruházat vagy politikai reklám miatt utasítják ki az ülésteremből, az ilyen kizárás nem számít azonnali havi fizetésmegvonással járó közvetlen rendsértésnek, csupán az ülésnapról való igazolatlan hiányzásnak minősül. A képviselőtől a fizetésének, működési és átalánypótlékainak a felét vonják meg, ha egy naptári hónapban maximum két igazolatlan napja van. Ha az igazolatlan távollétek ideje egy naptári hónapban eléri a négy ülésnapot, elveszíti a teljes havi fizetésére, működési és átalánypótlékokra való jogosultságát. Igazolatlan nap a kitiltáson kívül egyéb okokból is keletkezhet.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk