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Művelő

Augusztus 21. és 23. között rendezik az Arcus Temporum művészeti fesztivált Pannonhalmán

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Háromnapos összművészeti fesztivál Pannonhalmán. (Kép forrása: YouTube/Pannonhalmi Főapátság)

Augusztus 21. és 23. között rendezik meg 22. alkalommal a Pannonhalmi Főapátságban az Arcus Temporum művészeti fesztivált, amely ezúttal az iskola témáját járja körül – közölte a főapátság az MTI-vel.

A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a fesztivál igazgatóját, aki szerint ez az esemény olyan hely, ahol „a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás területein egymással beszélgetve egyszer csak rájövünk, hogy testvérek vagyunk”.

A fesztivál idei házigazdája Mácsai Pál színművész.

Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki a százéves Kurtág György alkotótársául Johann Sebastian Bachot választotta. Meglátása szerint „az ő művészetük csodálatosan egészíti ki egymást, és csodálatos érzéseket kelt bennünk, amikor egy térben hallhatjuk Bach és Kurtág zenéjét”.

Öt hangversenyt rendeznek, amelyek mindegyike a klasszikus és a kortárs zeneszerzők műveit vonultatja fel. A hangversenyek jelenetektől jelenetekig kalauzolnak, a nyitó koncerten Kurtág Jelenetek fuvolára, míg a vasárnapi záró hangversenyen a szerző Jelenetek egy regényből című darabja csendül fel.

A szombati koncerteken mindkét komponista életművének kiemelkedő alkotásai hangzanak el: Kurtág György Kafka-töredékeit két művész, Keren Motseri és Joseph Puglia adja elő, míg Bach Goldberg-variációit Berecz Mihály tolmácsolja a Boldogasszony-kápolnában.

A Töredékek című kamarakoncert és az éjszakai Variációk nevet viselő hangverseny között egy esti koncertet is tartanak, Hommage a Kurtág Márta címmel.

A fesztivál idei irodalmi díszvendége Parti Nagy Lajos lesz. A Grafitneszek című, szombati programon Bazsányi Sándor esztétával beszélgetve, felolvasással egybekötve nyitja meg saját, úgynevezett szépirodalmi iskoláját a közönség előtt. Aznap egy zenés felolvasószínházi előadáson emlékeznek a tíz éve elhunyt Esterházy Péterre.

A képzőművészeti programokat is az Iskola éve tematika járja át. K. Horváth Zsolt kurátor és az alkotók kalauzolják végig az érdeklődőket a Pannonhalmi Főapátság Iskola a láthatáron című kortárs kiállításán vasárnap, ahol a Magyar Képzőművészeti Egyetem, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói interaktív játékra hívják a közönséget.

A spirituális alkalmakon egy ezeréves időutazáson vehetnek részt a vendégek a 800 éves bazilikától a 21. században épült koncertteremig. A fesztivál alapját a szerzetesközösség imádságos napirendje adja, a liturgia mellett a bencés szerzetesek által vezetett programokon is részt vehetnek a látogatók.

A két éve megalakult Arcus Baráti Kör tagjai pedig két programmal készülnek: szombaton a barokk ebédlő képi világát fedezhetik fel, míg vasárnap bejárhatják a Hallgatás Ösvényét az Arborétumban.

MTI/Felvidék.ma

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