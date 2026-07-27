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Az EU repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: pexels)

Az Európai Bizottság hétfőn bejelentette, hogy az európai uniós polgári védelmi mechanizmus keretében repülőgépeket, helikoptereket és tűzoltóegységeket küldött Franciaország és Spanyolország megsegítésére, ahol a pusztító erdőtüzek miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik: a két országban eddig több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát.

A testület tájékoztatása szerint Franciaországba hét tűzoltó repülőgépet és négy helikoptert vezényeltek Csehországból, Horvátországból, Németországból, Portugáliából, Szlovákiából, Svédországból és Törökországból. A légi járművek többsége az EU közös, rescEU nevű tűzoltó flottájának része.

Spanyolország támogatására Görögországból, Olaszországból és Törökországból hat tűzoltó repülőgépet mozgósítottak, Portugália pedig 134 tűzoltót és 41 járművet küldött.
A helyszíni munkát az uniós Kopernikusz műholdas megfigyelési rendszer gyorshelyzeti térképekkel segíti.

Az Európai Bizottság Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központja (ERCC) folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje az esetlegesen szükséges további uniós támogatást. A koordináció elősegítésére az Európai Bizottság összekötő tisztet küldött a franciaországi Bordeaux-ba.

A bizottság emlékeztetett arra, hogy

az idei erdőtűzszezon előtt, a felkészülési intézkedések részeként több európai ország tűzoltóegységeit előzetesen Franciaországban és Spanyolországban állomásoztatták, így azok a tüzek kitörése után azonnal bekapcsolódhattak a védekezésbe.

Az Európai Bizottság közlése szerint amikor egy ország az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében segítséget kér, a felhívást mind a 37 részt vevő állam megkapja. Ezek saját lehetőségeik szerint repülőgépeket, helikoptereket, tűzoltócsapatokat, felszerelést vagy szakértőket ajánlhatnak fel, az Európai Bizottság pedig koordinálja és társfinanszírozza a bevetésüket.

Amennyiben a tagállami felajánlások nem elegendőek, az EU a rescEU stratégiai tartalékát is mozgósíthatja, amely jelenleg 22 tűzoltó repülőgépből és öt helikopterből áll.

MTI/Felvidék.ma

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