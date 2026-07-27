Hétmillió euróból újulnak meg a Nagyszombat megyei középiskolák

A nyári szünetet használja ki a Nagyszombat Megyei Önkormányzat arra, hogy tovább javítsa a fenntartásában működő középiskolák infrastruktúráját. Miközben az intézmények ilyenkor jórészt üresek, több helyszínen is teljes gőzzel zajlanak a felújítási és fejlesztési munkálatok. A beruházásokat részben a megye saját költségvetéséből, részben európai uniós forrásokból finanszírozzák, az idei fejlesztési csomag értéke pedig eléri a 7 millió eurót.

„A nyári szünetet maximálisan kihasználjuk, az iskolákban élénk építkezési munkálatok zajlanak. A pöstyéni megyei gimnáziumban teljes körűen felújítjuk a kémiai, biológiai és fizikai laboratóriumokat, míg a Verbói Gimnáziumban korszerűsítjük a fizikai-kémiai laboratóriumot. Mindkét intézményben kicseréljük a közművezetékeket és a berendezéseket is. Rövidesen megkezdődik továbbá a pöstyéni elektrotechnikai szakközépiskola kollégiumának villamoshálózat-felújítása, emellett a rakovicei megyei iskolában is jól halad egy új, korszerű üvegház építése, amely a gyakorlati oktatást szolgálja” – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

Hozzátette, hogy

a megye különböző pontjain megvalósuló jelenlegi beruházások összértéke 7 millió euró.

Nagyszombatban a Jozef Herda Gimnázium és Sportközépiskola területén új kerékpártároló épül, emellett a tervek között szerepel egy sportcsarnok megvalósítása is. A Műszaki Szakközépiskolában hamarosan megkezdődnek egy teljesen új sportkomplexum építési munkálatai, míg az Építőipari Szakközépiskolában gluténmentes konyhát és étkezőt alakítanak ki.

A megye déli részén, Dunaszerdahelyen is több fejlesztés zajlik.

A Szabó Gyula Alapiskola és Középiskola épületein a nyári szünet alatt hőszigetelik a homlokzatokat és a tetőket, korszerű nyílászárókra cserélik a régi ablakokat, napelemeket és energiatakarékos LED-világítást telepítenek, valamint akadálymentesítési munkálatokat is végeznek.

A közeli Magyar Tannyelvű Vidékfejlesztési Szakközépiskolában eközben új rekortán futópálya és távolugró pálya épül.

Az erdőháti régióban jelentős átalakuláson megy keresztül a Szakolcai Gimnázium sportterülete is.

Az iskola egy új, akadálymentes sportzónával gazdagodik, amelyben multifunkciós pálya készül röplabda, tollaslabda és streetball számára, emellett kültéri fitneszeszközökkel felszerelt edzőrészleget is kialakítanak.

A mostani beruházások a tavasszal megvalósult fejlesztések folytatásának tekinthetők. A megye ugyanis nemrég sikeresen befejezte a Ladislav Novomeský Gimnázium laboratóriumainak felújítását Szenicén, valamint az F. V. Sasinka Gimnázium laboratóriumainak korszerűsítését Szakolcán. A modernizált tantermek hamarosan új belső berendezésekkel és a gyakorlati oktatást szolgáló korszerű eszközökkel is bővülnek.

BN/Felvidék.ma/TTSK