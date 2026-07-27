Kína kész tovább erősíteni stratégiai együttműködését Brazíliával

Kína kész tovább erősíteni a Brazíliával folytatott kétoldalú és többoldalú stratégiai együttműködést – mondta Hszi Csin-ping kínai államfő hétfőn Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében a Hszinhua kínai állami hírügynökség beszámolója szerint.

Hszi elmondta, hogy az elmúlt években előrelépés történt a két ország kapcsolataiban, valamint fejlesztési stratégiáik összehangolásában. Szerinte az együttműködés mindkét ország fejlődését és lakosságának jólétét szolgálta, miközben a nemzetközi környezet stabilitásához is hozzájárult.

A kínai elnök hangsúlyozta:

Kína a jövőben is szorosabb stratégiai koordinációra törekszik Brazíliával. Mint fogalmazott, a két ország – az úgynevezett globális Dél meghatározó szereplőiként – közösen járulhat hozzá a nemzetközi kormányzási rendszer reformjához, a multilaterális együttműködés erősítéséhez, valamint a nemzetközi igazságosság érvényesítéséhez.

Hszi emellett a BRICS-országok (köztük az alapító tagok: Kína, Brazília, Oroszország, India) együttműködésének további elmélyítését sürgette, és megerősítette, hogy Kína támogatja Brazíliát szuverenitásának és függetlenségének megőrzésében, valamint a külső beavatkozással szembeni fellépésében.

Lula a beszélgetés során azt mondta, hogy

a kétoldalú kapcsolatok több területen is fejlődnek, a kereskedelmi forgalom pedig rekordot ért el.

Hozzátette: Brazília az együttműködés bővítésére törekszik Kínával a mesterséges intelligencia, az energiaipar és az ásványkincsek területén, emellett további kínai beruházásokat vár az országba.

A brazil elnök üdvözölte Kína mesterséges intelligenciával kapcsolatos nemzetközi kezdeményezéseit, és kijelentette:

Brazília kész szorosabban együttműködni Kínával a többoldalú fórumokon.

Kiemelte az ENSZ szerepének erősítését, a BRICS-en belüli koordináció elmélyítését, valamint a multilateralizmus, a párbeszéd útján történő konfliktuskezelés és a nemzetközi béke támogatásának fontosságát.

MTI/Felvidék.ma