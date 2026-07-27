Oroszország történelmének egyik döntő szakaszát éli át, amelyben a sorsa a tét – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor hétfőn Moszkvában fogadta az orosz parlamenti alsóház (Állami Duma) képviselőit, a törvényhozás jelenlegi összetételének utolsó ülésnapján.

„A mostani minden túlzás nélkül a haza történelmének egyik döntő szakasza, amikor népünk sorsa és jövője a tét. Ez egyáltalán nem túlzás, ez így van, amikor kiélezett versenyben rajzolódnak ki az új világrend körvonalai” – hangoztatta az orosz vezető, aki szerint Oroszország méltó módon éli át ezt az időszakot.

„Készen állunk az ország védelmére, és a társadalommal együtt képesek vagyunk határozottan visszaverni bármilyen ellenséges lépést”

– hangoztatta.

A merészebb fellépést sürgetőknek üzenve hozzátette, hogy Oroszország kitartóan, de következetesen fog törekedni kitűzött céljainak elérésére. Putyin szerint az oroszok összetartással válaszoltak a kihívásokra és az országra nehezedő külső nyomásra, és a Nyugat hiába próbálkozott meg az orosz gazdaság és tudomány aláásásával. Azt hangoztatta, hogy a szankciók végeredményben éppen azoknak okoztak kárt, akik kezdeményezték őket.

Mint fogalmazott, az egész nép, az egész társadalom támogatja a „különleges hadműveletben” részt vevő katonákat.

„Elérjük céljainkat, és együtt mindent megteszünk a győzelemért”

– mondta.

Megköszönte a képviselőknek a szuverenitás védelme érdekében végzett munkájukat, és méltatta a politikai erők összetartását, a gyors és hatékony döntéshozatalt. Kiemelte a kormánypárt, az Egységes Oroszország különleges felelősségét.

Az orosz alsóház nyolcadik összetételében hétfőn tartotta meg ötéves mandátumának záró plenáris ülését. A következő parlamenti választásokat szeptember 18. és 20. között tartják meg Oroszországban.

MTI/Felvidék.ma