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Az SNS bevezetné a Szlovák Köztársaság zászlójának napját

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Bővülhet az emléknapok listája a Szlovák Köztársaság zászlójának napjával, amely szeptember 18-ra esne – derül ki az SNS képviselői által benyújtott javaslatból, mely módosítaná a nemzeti ünnepekről és munkaszüneti napokról szóló törvényt.

A törvénymódosítást hétfőn, július 27-én tárcaközi egyeztetésre bocsátották.

„A javasolt emléknap megemlékezik a szlovák zászló jelképeinek történelmi előzményeiről, melyek az 1848-as eseményekhez és a szlovák önkéntes hadsereg fellépéséhez kötődnek” – tüntették fel az indoklásban a javaslat benyújtói – Andrej Danko, Roman Michelko, Karol Farkašovský és Adam Lučanský (mind SNS).

„A külön emléknap célja teret adni a zászló történelmi és jelképes jelentőségéről történő megemlékezésnek, különösen oktatási, kulturális, polgári és közösségi kontextusban” – magyarázták.

Hangsúlyozták továbbá, hogy az emléknap beiktatásával nem változna a nemzeti ünnepek és munkaszüneti napok száma. A törvénymódosítás a kihirdetése napjával lépne érvénybe, amit azzal indokoltak, hogy ha a törvény később lépne hatályba, fennállhat a veszélye, hogy a jogalkotás célja 2026-ban már nem teljesülne.

tasr/Felvidék.ma

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