Bérlakások építésére pályázhatnak az önkormányzatok fiatal családok, idősek és romák számára

A pályázati felhívás fő célja a lakásinfrastruktúra szisztematikus fejlesztése új lakások építésével, épületek bővítésével vagy teljes körű felújításával. Az önkormányzatok szerződésben vállalják, hogy az érintett ingatlanok legalább 20 éven keresztül megőrzik szociális bérlakás jellegüket.

A bérleti szerződések átláthatóak lesznek, a szabályozott bérleti díjakat pedig úgy állapítják meg, hogy azok figyelembe vegyék az alacsonyabb jövedelmű családok anyagi lehetőségeit.

Lakhatás az egész település számára, nem csak egy szűk csoportnak

A pályázati felhívás kialakítása szigorúan figyelembe veszi az egyes térségek demográfiai összetételét, és az inklúzió elvére építve törekszik a közösségek összekapcsolására. Az új bérlakások nem kizárólag a roma lakosság számára készülnek.

A pályázati feltételek pontosan meghatározzák, hogy a marginalizált roma közösségek (MRK) számára a lakások mekkora hányadát kell fenntartani:

Azokon a településeken, ahol a marginalizált roma közösségek aránya 50 százalék alatt van, legalább a lakások 30 százalékát számukra kell elkülöníteni.

Azokon a településeken, ahol a marginalizált roma közösségek aránya meghaladja az 50 százalékot, ez az arány legalább 50 százalék.

A fennmaradó lakáskapacitás a település többi lakosának igényeit szolgálja

Az önkormányzatok a lakások odaítélésének feltételei között közvetlenül figyelembe vehetik a helyi prioritásokat, és támogathatnak bizonyos célcsoportokat a többségi lakosság körében is, például fiatal családokat vagy időseket.

A pályázati felhívás a fogyatékossággal vagy egészségi hátránnyal élőkre is gondol: számukra a teljes lakáskapacitás 15 százalékát kötelezően fenn kell tartani.

Az önkormányzatoknak emellett a beszedett bérleti díjakból kötelezően üzemeltetési, karbantartási és javítási alapot kell létrehozniuk. Ennek éves összege legalább a lakások teljes beszerzési költségének 0,5 százaléka kell, hogy legyen.

Ezzel hosszú távon önálló pénzügyi forrás áll rendelkezésre az épületek kezelésére és fenntartására, anélkül, hogy az önkormányzatok költségvetését további terhekkel kellene megterhelni.

Szlovákia Kormányhivatala FB / HE,Felvidék.ma