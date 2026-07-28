Besztercebányán egész Közép-Szlovákiát ellátó, csúcstechnológiás kórház épül

Új, modern egyetemi kórház épül Besztercebányán, amely a tervek szerint egész Közép-Szlovákia betegellátásában meghatározó szerepet tölt majd be.

A beruházásról 2026. július 27-én tájékozódott a helyszínen Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki szerint az új intézmény a legmagasabb színvonalú európai és világkórházakkal is összevethető lesz.

A kórházban 771, legmagasabb standard szerint kialakított betegágy kap helyet, és minden kórteremhez saját fürdőszoba tartozik majd. Az intézményben 20 műtő működik, amelyek közül több robotsebészeti beavatkozásokra is alkalmas lesz.

A miniszterelnök szerint a korszerű felszereltségnek köszönhetően egy olyan egészségügyi központ jön létre, amely nemcsak a régió, hanem bizonyos országos jelentőségű szakellátások révén egész Szlovákia számára fontos lesz.

Robert Fico a beruházás kapcsán arról beszélt, hogy 1993, a modern Szlovákia megalakulása óta nem volt példa az egészségügyi infrastruktúra ilyen mértékű korszerűsítésére és az ilyen volumenű kórházépítésre. A miniszterelnök külön méltatta a besztercebányai kórház vezetésének és az egészségügyi tárcának a munkáját.

Mint fogalmazott, amikor a jelenlegi kormány hivatalba lépett, a beruházás gyakorlatilag megvalósíthatatlannak tűnt, mivel nem álltak rendelkezésre a szükséges előkészületek. Fico szerint ezért különösen jelentős eredmény, hogy mára már egy hatalmas, modern kórház körvonalai rajzolódnak ki Besztercebányán.

Több mint félmilliárd euróba kerülhet

Az új kórház teljes beruházási költsége várhatóan 550–600 millió euró között alakul. Ebből 350 millió eurót a Szlovákia helyreállítási és rezilienciaépítési tervéből hagytak jóvá, míg a belső berendezések és a technológiai felszerelések finanszírozását az állami költségvetésből biztosítják.

A miniszterelnök megerősítette, hogy az állam teljesíti a helyreállítási tervhez kapcsolódó valamennyi kötelezettségét. Tájékoztatása szerint július 31-én befejeződik a kórház szerkezetépítése, ezt követően pedig megkezdődnek a homlokzati munkálatok, valamint az intenzív belső kivitelezés, így az egyes helyiségek kialakítása és a technológiai berendezések fokozatos telepítése.

A szerkezetépítés mindössze 26 hónap alatt valósult meg.

2028-ban nyílhat meg az első részleg

A jelenlegi tervek szerint az új kórház első része 2028 elején nyílhat meg. Elsőként a fertőző betegségek kezelésére szakosodott részleg kezdheti meg működését, míg a kórház fennmaradó része várhatóan 2029 januárjában nyílhat meg.

Az intézmény nem kizárólag a besztercebányai régió lakosságát szolgálja majd. Az országos jelentőségű szakmai központoknak köszönhetően Szlovákia más részeiből is fogadhat betegeket.

Új funkciót kaphatnak a régi kórház épületei

A látogatás során Robert Fico a jelenlegi kórház épületeinek jövőjéről is érdeklődött. A kórház vezetése azt tervezi, hogy a régi épületek egy részét a jövőben diákok kollégiumaként vagy az egészségügyi dolgozók elszállásolására használhatják.

A besztercebányai kórház ugyanis nem csupán betegellátó intézmény, hanem az egészségügyi szakemberek képzésének és oktatásának is fontos helyszíne.

Robert Fico a beruházást a szlovák egészségügy modernizációjának szélesebb folyamatába illesztette. Emlékeztetett a poprádi és az Iglói járásban található kórház, a szepesolaszi kórház felújítására, valamint a Szlovákia számos pontján zajló osztálykorszerűsítésekre. Kiemelte továbbá az új kórházak építését Besztercebányán, Eperjesen és Turócszentmártonban, valamint a pozsonyi kórházépítés előkészítését is.

A miniszterelnök bejelentette, hogy július 28-án az eperjesi és a turócszentmártoni kórházépítések előrehaladását is a helyszínen tekinti meg.

Szlovákia Kormányhivatala FB / Felvidék.ma