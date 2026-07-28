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Bútorfestéstől a tojásdíszítésig – értékteremtő alkotás Rimaszombatban képekben

HE
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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és társszervezői Rimaszombatban valósították meg a II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetemet, ahol a résztvevők három szakcsoportban bővíthették szakmai és gyakorlati ismereteiket. 

A megnyitóról ITT számoltunk be.

A „Kézművesség a pedagógus munkájában” című csoport foglalkozásvezetői a Motolla Baráti Kör tagjai, Benko Pál és Benkoné Horkay Tünde voltak.

A lelkes pedagógusok a bútorfestés és a tojásdíszítés hagyományaival ismerkedtek meg helyi mintákon keresztül, miközben azt is közösen keresték, hogyan lehet ezeket az értékes népi kézműves hagyományokat a tanítási órákba is beépíteni.

A II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetem kiértékelése során a résztvevők egy rögtönzött kiállítás keretében mutathatták be elkészült munkáikat, és átvehették a teljesített foglalkozásokról szóló tanúsítványt is. A másik két szakcsoport gyakorlatvezetője Tegdes Egyházi Dóra alkotó-fejlesztő mese-szakpedagógus, könyvtáros és Árpás Attila matematika és informatika tanár a péterrévei Samu Mihály Általános Iskolából, Vajdaságból voltak.

Motolla Baráti Kör FB oldal és Gyurán Ágnes FB felvételei

HE/Felvidék.ma

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