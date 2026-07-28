Három községben rendkívüli helyzetet jelentettek ki a Nagymihályi járásban

A hétfő délutáni vihar és jégeső több községben is károkat okozott a Nagymihályi járásban. A vihar után Pályinban, Kráskarebrényben és Ungszennán rendkívüli helyzetet jelentettek ki – erősítették meg a TASR-nek a települések polgármesterei.

Ungszennán továbbra is próbálják felbecsülni a vihar okozta károkat.

Marcel Nemčík polgármester szerint körülbelül 60 családi házban keletkezett kár, a legtöbb esetben a házak tetőszerkezetében. A vihar több autó ablakát is kitörte vagy másképp tett kárt bennük.

Pályinból is nagy mértékű anyagi károkat jelentenek.

Tibor Tomko polgármester elmondása szerint a falu minden részén keletkeztek károk. A jégeső nem kímélte a tetőket, üvegházakat vagy az autók ablakait sem, az autókon pedig horpadásokat hagytak. Az erős szél egyben több fát is kicsavart a helyéről. A polgármester szerint a jegek akkorák voltak, mint a ping-ponglabdák. Jelenleg a károk elhárításán dolgoznak és a következő lépéseket tervezik.

Kráskarebrényben főleg a műpala tetők sérültek meg.

Miroslav Čičák polgármester elsődleges becslései alapján a községben található 300 családi házból körülbelül 40 károsodott. Hétfő délután heves vihar és jégeső vonult át Nagymihály térségén. A tűzoltóknak kidőlt fákhoz és lehullott faágakhoz, valamint sérült tetőszerkezetekhez is ki kellett vonulniuk. A lakosok megosztották a közösségi hálón a nagy jégdarabokról és a keletkezett károkról készült képeket.

Nagymihály önkormányzata is figyelemmel követi a helyzetet a helyszínen és alkalmazottakat küldött ki, hogy becsüljék fel az esetleges károkat. A városvezetés egyben arra kéri a lakosokat, jelentsék nekik a környékükön lehullott faágakat és a város vagyonában keletkezett károkat.

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet másodfokú figyelmeztetést adott ki az erős viharok miatt a Nagymihályi, Varannói, Homonnai és Szinnai járásra.

tasr/Felvidék.ma