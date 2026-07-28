Új alkotmánybírót választott a magyar parlament Sonnevend Pál személyében

A magyar parlament hétfőn, július 27-én a kormánypárt jelöltjét, Sonnevend Pált választotta meg új alkotmánybíróvá.

A titkos szavazáson 138 képviselő támogatta, hatan ellene szavaztak, és senki nem tartózkodott. Az ellenzéki Fidesz képviselői bojkottálták a szavazást.

Hende Csaba megbízatását megszüntették

Az Alkotmánybíróságon azután üresedett meg a hely, hogy a Tisza által elfogadtatott 17. alkotmánymódosítás következtében Hende Csaba megbízatása megszűnt. z ok az volt, hogy a módosítás miatt már nem volt választható országgyűlési képviselőnek, az Alkotmánybíróságról szóló törvény pedig kimondja, hogy emiatt az alkotmánybírói tagsága is megszűnik.

Az Alkotmánybíróság teljes ülése július 22-i közleményében tiszteletét és köszönetét fejezte ki Hende Csaba alkotmánybíró úr alkotmánybírói tevékenységéért. Sajnálattal veszi tudomásul kényszerű távozását.

Sonnevend Pál elismert alkotmányjogász

A 54 éves, újonnan megválasztott bíró a szavazás eredményének kihirdetése után letette a hivatali esküt.

Sonnevend Pál a szavazást megelőzően a grémium előtti meghallgatásán hangsúlyozta: azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az Alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az európai alkotmánybíróságok közösségébe.

Mint mondta: a jó alkotmánybíró független és pártatlan, alázattal viseltetik a feladat és az intézményt iránt, feladatának kell tekintenie az egyéni jogvédelmet és a demokrácia tényleges működésének biztosítását. Az sem fordulhat elő, hogy az Alkotmánybíróság politikai véleményekre, befolyásra tekintettel hozza meg a döntéseit – tette hozzá. Kérdésre válaszolva leszögezte, hogy Magyarországnak az Európai Uniós tagsága tagállamként kötelező alkotmányos szabály.

Sonnevend Pál a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezetője és korábbi dékánja. Nemzetközileg elismert szakértője az alkotmányjognak és a nemzetközi jognak. Pályafutása során már dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, később pedig alkotmányjogi tanácsadóként segítette Mádl Ferenc és Sólyom László magyar köztársasági elnökök munkáját.

Bizottsági támogatás és politikai reakciók

Július 27-én félelőtt ülésezett a parlament alkotmányügyi bizottsága, amely nyolc igen és egy nem szavazattal támogatta Sonnevend jelölését. A Tisza képviselői igennel szavaztak, míg a jobboldali Mi Hazánk Mozgalom képviselője ellenezte a jelölést. Az ellenzéki Fidesz tagjai nem vettek részt a bizottság ülésén. Magyar Péter a Facebookon gratulált Sonnevendnek, hozzátéve, hogy nem is jelölhettek volna nála felkészültebb alkotmányjogászt.

Schiffer András volt a Mi Hazánk jelöltje

Schiffer András az LMP volt társelnöke felidézte: a rendszerváltáskor egyértelmű volt, hogy az alkotmánybírákat nem világnézetük szerint választották. A jelölése annak demonstrációja, hogy lehet másként mint zsákmányszerzésként viszonyulni az Alkotmánybírósághoz – mondta.

Az ülésen Melléthei-Barna Márton (Tisza Párt) a bizottság alelnöke úgy vélekedett, hogy politikus nem lehet alkotmánybíró, márpedig Schiffer András aktívan politizál a rendszerváltás óta. Továbbá azzal vádolta a Mi Hazánk jelöltjét, hogy hitet tett Orbán Viktor mellett, illetve korábban támogatta a Munkáspárt programját. Ebben pedig az szerepelt, hogy Magyarországnak ki lépnie a NATO-ból és az Európai Unióból.

Schiffer András visszautasította, hogy hitet tett volna Orbán Viktor mellett, sőt – mint mondta – erőteljes kritikát fogalmazott meg vele szemben. Ugyanakkor valóban részt vett a NATO elleni kampányban az erről szóló népszavazás idején – mondta. Kérdésre válaszolva arról is szólt, hogy osztja a Fidesznek a 17. alkotmánymódosítással kapcsolatos kritikáját, de nem vonja kétségbe az alkotmánymódosítás legitimitását.

TASR, mti / Felvidék.ma