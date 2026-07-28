Žilinka ügyészi óvást nyújtott be a Pavol Gašpar balesetével kapcsolatos ügyben

Maroš Žilinka legfőbb ügyész kedden ügyészi óvást nyújtott be a köztársasági elnök március 5-i határozata ellen, amellyel fegyelmi intézkedést rendelt el Pavol Gašpar, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatójával szemben.

A benyújtott ügyészi óvásban azt indítványozza, hogy a köztársasági elnök a megtámadott határozatot jogellenességre hivatkozva teljes egészében semmisítse meg.

Žilinka a közösségi oldalán tájékoztatott erről a lépésről.

„Azért nyújtottam be az ügyészi óvást, mert a köztársasági elnöki határozat megsértette a rendőrségről, a Szlovák Információs Szolgálatról, a Büntetés-végrehajtási Testületről, valamint a Vasúti Rendőrségről szóló törvény rendelkezéseit” – magyarázta Žilinka.

A legfőbb ügyész kifejtette, hogy a köztársasági elnök, mint eljáró közigazgatási szerv csupán annyit tüntetett fel a határozatban, hogy fegyelmi intézkedést foganatosít, de a határozat rendelkező részéből nem derült ki egyértelműen, mi az a fegyelmi vétségnek minősülő cselekmény, amely nem téveszthető össze más cselekménnyel.”

Žilinka úgy fogalmazott, hogy az államfő nem tárta fel a tényállást pontosan és teljeskörűen, nem állapította meg a jogellenes magatartás kiterjedtségét, e tekintetben semmilyen intézkedést nem tett, emiatt idő előtt hozott döntést.

Žilinka szerint a határozat indokolásában Pellegrini elmulasztotta a megfelelő mérlegelést, ezáltal a döntés önkényes és jogilag nem ellenőrizhető. Žilinka szerint az államfő nem tárta fel a fegyelmi intézkedés szempontjából döntő jelentőségű tényeket, és olyan fegyelmi intézkedést határozott meg, amely nyilvánvalóan meghaladja a törvény által a szabálysértésért meghatározott bírság felső határát.

A elnöki hivatala arról tájékoztatta a TASR hírügynökséget, hogy miután kézhez kapta a legfőbb ügyész döntését, megismerkedik annak tartalmával, és a törvénynek megfelelően jár el az ügyben.

Tavaly augusztus 30-án közlekedési balesete volt a SIS igazgatójának Nyitrán (Nitra), a Dobšinská utcában. A balesetben érintett két személyt alkoholszondás vizsgálatnak vetette alá a rendőrség, alkoholt egyikük sem fogyasztott.

Az államfő, mint a SIS vezetőjének fölérendeltje, januárban fegyelmi eljárást indított az ügyben.

Március elején Pellegrini bejelentette, hogy megszünteti a SIS igazgatójával szembeni fegyelmi eljárást. A tavalyi közlekedési baleset miatt büntetésként 15 százalékot levontak a havi fizetéséből. Pellegrini hozzátette, nem lát okot az ellenzéki SaS által kezdeményezett fegyelmi eljárás folytatására. A köztársasági elnök továbbá hozzátette, egyetlen jogszabály sem tiltja, hogy a SIS vezetőjének tetoválásai legyenek.

tasr/Felvidék.ma