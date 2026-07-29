Harmincnegyedik alkalommal rendezik meg a Jókai Mór Nyári Egyetemet Komáromban

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) idén 34. alkalommal rendezi meg a Jókai Mór Nyári Egyetemet, amely a hazai magyar pedagógustársadalom egyik legrangosabb szakmai eseménye. A 2026. augusztus 3–6. között zajló továbbképzésnek ezúttal is Komárom ad otthont.

Az idei akadémia a „Lélektől a katedráig – hagyomány, alkotás, innováció a pedagógiában” gondolatkör köré épül.

A hagyományokhoz híven a rendezvény ezúttal is határokon átívelő szakmai fórumként szolgál: a képzésre több mint száz pedagógus érkezik a Felvidékről, valamint a Kárpát-medence számos más régiójából, hogy együtt gondolkodjanak hivatásuk jelenéről és jövőjéről.

A rendezvény ünnepélyes megnyitójára 2026. augusztus 3-án, hétfőn 10 órakor kerül sor a Tiszti pavilon dísztermében. A nyitóelőadást „A jövő bajnokai – hogyan készüljünk, hogyan vezessünk, hogyan szolgáljunk” címmel Prof. Dr. Aczél Petra egyetemi professzor, kommunikáció-, újmédia- és jövőkészség-kutató tartja.

A résztvevők idén hat hiánypótló, gyakorlatorientált szakcsoport munkájába kapcsolódhatnak be, amelyeket elismert szakemberek vezetnek:

Mesterséges intelligencia mint valódi varázsvessző a pedagógus kezében – előadó: Árpás Attila matematika–informatika szakos pedagógus, Samu Mihály Általános Iskola, Péterréve (Vajdaság, Szerbia)

– előadó: Árpás Attila matematika–informatika szakos pedagógus, Samu Mihály Általános Iskola, Péterréve (Vajdaság, Szerbia) Játék az irodalommal – előadó: Ádám Lilla középiskolai tanár, Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat

– előadó: Ádám Lilla középiskolai tanár, Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat Lélekoázis – lélekfrissítő napok az önismeret jegyében – előadó: Mandák Csaba, ügyvezető, Innovatív Pedagógiai Műhely, Magyarország

– előadó: Mandák Csaba, ügyvezető, Innovatív Pedagógiai Műhely, Magyarország Kreatív áttörés az oktatásban – az Igazgyöngy vizuális és élménypedagógiai eszköztára – előadók: Kiss Papp Csilla és Tóth Mónika művésztanárok, Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola, Berettyóújfalu

– előadók: Kiss Papp Csilla és Tóth Mónika művésztanárok, Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola, Berettyóújfalu Drámapedagógia mint művészetpedagógiai módszer – előadó: Várady Kornélia drámapedagógus, intézményvezető, Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Csallóközaranyos

– előadó: Várady Kornélia drámapedagógus, intézményvezető, Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Csallóközaranyos Tüzet viszek – elődeink nyomában a népdalok megtanulásán keresztül – előadó: Korpás Éva Harmónia- és Fonogram-díjas népdalénekes, pedagógus, a Népművészet Ifjú Mestere

A szakmai programok mellett a szervezők nyilvános kulturális programmal is várják az érdeklődőket. Augusztus 3-án, hétfőn 18.30 és 19.30 között a Tiszti pavilon szabadtéri színpadán a Kuttyomfitty Társulat mutatja be „NoÉs?!” című előadását, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A Jókai Mór Nyári Egyetem a szakmai ismeretek bővítésén túl évről évre fontos közösségi tér is:

olyan találkozási pont, amely a tapasztalatcsere és a személyes kapcsolatok révén új lendületet ad a magyar pedagógusközösségnek.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma